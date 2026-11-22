Об этом председатель Рады резервистов Сухопутных войск ВСУ рассказал в эфире 24 Канала. По его словам, подобные инциденты на главной базе Балтийского флота могут быть спланированной разведкой боем, с помощью которой враг проверяет бдительность европейских соседей.

Adv

популярные видео

Атака дронов и реакция Литвы

Местные российские власти сначала пытались заверить население, что тревога была учебной, а ее причиной якобы стал ложный сигнал со стороны Литвы. Впрочем, менее чем через час сирены завыли снова, а жители Балтийска сообщили об атаке беспилотников, взрывах недалеко от порта и работе противовоздушной обороны. В Литве официально отвергли обвинения и опровергли любую причастность к событиям в Калининградской области.

Иван Тимочко о причинах инцидента и скрытых намерениях врага: видео

Опасная ловушка для соседей

Военный убежден, что агрессор пытается прощупать реакцию стран региона перед возможными дальнейшими шагами.

Реклама

Более всего я склонен думать, что россияне хотят приучить балтийские страны к обстрелам в этом море. Когда ты хочешь провести какую-то военную операцию, особенно когда это касается морских границ или портовой инфраструктуры, стоит задача подавить их потенциал – не только портов, но и судов, находящихся в море: как торговых, так и военных одновременно– отметил эксперт.

Он призвал государства региона проявлять максимальную осторожность, чтобы не попасть в заранее подготовленную агрессором ловушку.

Странам Балтии, а также Финляндии, Дании и Швеции нужно быть очень осторожными. Чтобы не повторилась басня о волке: когда Россия один раз начнет стрелять, второй раз начнет стрелять, потом скажет, что это ошибка, а в третий раз начнет локальную военную операцию. К провокациям россияне готовятся однозначно– подчеркнул военный.

Угроза теневому флоту Москвы

Также он обратил внимание на экономическое значение региона для Москвы. Балтийское море является критически важным хабом для теневого экспорта российской нефти с участием фирм-прокладок и посредников. Если Кремль сознательно подвергает этот бизнес риску, его планы могут быть гораздо опаснее.

Реклама

Если россияне готовы этим рисковать, то, скорее всего, они действительно планируют что-то большее. Такой короткой перестрелкой они стремились проанализировать ситуацию в Балтийском море: кто как себя поведет, с какой скоростью и кто начнет перестраивать собственную инфраструктуру. В любом случае эта история будет тянуться долго– подытожил Иван Тимочко.

К слову, 21 ноября в Калининграде уже про раздавались сирены тревоги, после того как дроны провели атаку против грузового судна "Спарта 2" в Финском заливе. Поврежденное судно тогда занесло в территориальные воды Финляндии, а вскоре российский вертолет нарушил воздушное пространство страны.