Почему хунта Мали назвала Украину "спонсором" терроризма и при чем здесь туареги и вагнеровцы

За годы российской агрессии против Украины мы уже давно привыкли и воспринимаем как белый шум все эти заявления из Москвы о "киевском режиме", "неонацистах" и прочей "хунте".

Но аналогичные упреки где-то из Западной Африки услышишь не каждый день. 24 Канал рассказывает, что стоит за обвинениями в адрес Украины от действующей, но нелегитимной власти государства Мали.

Читайте также В Мали назвали Украину "спонсором терроризма": в МИД резко отреагировали

Почему в Мали обвинили Украину в "спонсорстве" терроризма

3 апреля 2025 года так называемый "министр иностранных дел и международного сотрудничества" так называемого "Переходного правительства Республики Мали" Абдулай Диоп заявил, что Украина якобы является "спонсором терроризма".

Что конкретно сказал Диоп:

Мы готовы удвоить наши усилия в противодействии терроризму, борьбе с терроризмом и со спонсорами терроризма. Например, Украина, как я уже сказал, является спонсором терроризма, и это должно быть остановлено.

Гнев господина Диопа вызван неспособностью действующей власти Мали, которую он представляет, справиться с повстанцами – туарегами, которые уже много лет ведут войну и добиваются создания собственного независимого государства, а в 2024 году достигли особых успехов.

В Бамако (столица государства – 24 Канал) уверены, что сами по себе кочевники не способны оказать эффективное сопротивление центральной власти и имеют "тайных кураторов".

Роль то ли Лоуренса Аравийского, то ли Пола Атрейдеса малийцы отводят украинским военным то ли из ГУР МО, то ли из другого неизвестного подразделения. Именно поэтому власть Мали обижена на Украину и позволяет своему представителю выдвигать такие обвинения. И уже не впервые.

Отметим, что ничего нового господин Диоп не сказал, более того – его слова не так важны, как обстоятельства, при которых они прозвучали.

Потому что это была встреча министров Мали, Нигера и Буркина-Фасо с российским главой МИД Сергеем Лавровым. В Москве. И жаловался господин Диоп на украинцев именно ему.



Встреча Лаврова с представителями "сахельских хунт" / Фото МИД России

В ответ африканец услышал о готовности россиян увеличить свое военное присутствие и пообещал предоставить защиту хунтам от врагов. А это, по словам Лаврова, теперь не только "бывшие колонизаторы", но и дерзкие новички:

Кроме бывших колонизаторов, недавно проявился и Киев, который при полном попустительстве своих западных спонсоров открыто поддерживает террористические группировки в этой части Африки.

Имеют ли обвинения Мали основания

Прямых доказательств Бамако не имеет. Ну, почти. Но есть факт успешных операций, проведенных туарегами в июле 2024 года, – зафиксированы самые большие потери российских наемников в Африке за последнее время (82 человека), а также демонстрация солидарности с украинским сопротивлением повстанцев-туарегов из группы CSP-PSD.

Подробно читайте здесь Воины пустыни, которые ненавидят русских: кто такие туареги и почему уничтожают вагнеровцев в Африке

При этом украинские специалисты проведения специальных операций, которые летом 2024 года намекали на помощь туарегам (это сделал господин Юсов), сейчас держат театральную паузу и уже не спешат раскрывать все карты (в отличие от операций в Судане – 24 Канал). Зато сейчас отвечает на все упреки только украинский МИД.

Сразу после заявления господина Диопа представитель МИД Украины Георгий Тихий дал аргументированный и даже саркастический ответ, обратив внимание, что представителям реальной хунты не стоит сыпать такими обвинениями:

Это серьезное заявление для того, кто представляет нелегитимную хунту, которая узурпировала власть и полагается на российских наемников для сохранения своего правления. Настоящей угрозой для африканской стабильности и прогресса являются российские вагнеровские наемники, которые не несут ничего, кроме смерти, разрушений и ограблений, куда бы они ни пришли.

Почему правительство Мали нелегитимное, при чем там россияне и есть ли след Украины

Для лучшего понимания ситуации стоит немного углубиться в детали. Действующее правительство Мали – действительно нелегитимное. Они пришли к власти в 2021 году в результате военного переворота и свергли предыдущую хунту, пришедшую к власти в результате другого мятежа.

Хунта потребовала немедленного вывода французских войск из Мали, их быстро заменили боевики из разгромленной, но не уничтоженной ЧВК "Вагнер", которые уже не прятались за подставной фигурой ликвидированного Путиным Евгения Пригожина. А прямо работали на российское министерство обороны уже как "Африканский корпус" (россияне не додумались ни до чего лучшего, чем повторить название военного соединения нацистов в Африке – 24 Канал).

Сейчас российские военные точно есть по меньшей мере в пяти африканских странах: Судан, ЦАР, Ливия, Мали, Мозамбик.



Кроме того, вагнеровцы в разное время действовали еще в 7 странах – Камеруне, Мадагаскаре, Буркина-Фасо, Демократической Республике Конго, Экваториальной Гвинее, ЮАР, Зимбабве и Кении.

Именно вагнеровцев отправила хунта Мали на подавление восстания туарегов – и те приступили к выполнению задания в присущей им кровавой манере. Россияне убивали и жгли поселения кочевников, пока сами не стали добычей в июле 2024 года.



Разгром туарегами вагнеровцев / Фото из соцсетей

Новую власть не признает большинство государств мира, а с лета 2024 года Мали по собственной инициативе разорвала дипломатические отношения с Украиной.

Поводом стала публикация на странице в Facebook украинского посольства в Сенегале видео с комментариями спикера ГУР Юсова и посла Юрия Пивоварова.

Что говорил Юсов 29 июля 2024 года об операции туарегов в Мали:

Повстанцы получили необходимую информацию и не только информацию, которая позволила провести успешную военную операцию против российских военных преступников. О деталях мы безусловно не будем пока говорить, продолжение будет...

О вагнеровцах в Африке:

На определенном этапе они (группа ЧВК "Вагнер" – 24 Канал) развернули очень активную деятельность на африканском направлении. Не только своими наемниками. Пытались решать геополитические, экономические вопросы, менять либо поддерживать те или иные правительства. И вот сегодня весь мир видит, что это уже не тот потенциал, и возможности России уже далеко не те. А это значит, что новых заказов и расчета на них, как на инструмент решения проблем, в регионе будет меньше.

О возможной передаче Украине туарегами пленных россиян (чего не произошло – 24 Канал):

Такая информация была, и, конечно, она отслеживается, проверяется. Это чувствительный процесс, поэтому детали мы комментировать не будем. Могу процитировать только генерала Буданова, который в свое время говорил, что российские военные преступники будут получать справедливое наказание в разных уголках мира, где бы они ни были. Без деталей. Мы просто наблюдаем это сейчас вживую.

В Мали и в самом Сенегале это "почему-то" расценили как поддержку туарегов, которых считают не только сепаратистами, но и террористами.



За это посол Пивоваров получил вербальную взбучку от сенегальского МИД – украинцу "напомнили об обязательствах благоразумия, сдержанности и невмешательства во время выполнения его дипломатической миссии".

В ответ украинцы "снесли" пост на фейсбуке (хотя все давно сделали скрины, а слава о разгроме россиян разошлись по всей Африке) и уже на уровне всего МИД выразили сожаление за действия властей Мали.

"Обидно, что Переходное правительство Республики Мали приняло решение о разрыве дипломатических отношений с Украиной, не проведя тщательное изучение фактов и обстоятельств инцидента на севере Мали, а также не предоставив никаких доказательств причастности Украины к указанному событию. При этом игнорируется, что подконтрольные Кремлю военные структуры, в частности ЧВК "Вагнер", используют террористические методы и непосредственно причастны к многочисленным военным преступлениям, убийствам гражданского населения и жестокому обращению с военнопленными как в Украине, так и в странах Африки", – фрагмент заявления МИД Украины относительно решения Переходного правительства Республики Мали разорвать дипломатические отношения с Украиной, 5 августа 2024 года.

Хунту Мали поддержали некоторые африканские страны. Конечно, также хунты. Это объединенные в Альянс государства Сахеля: кроме Мали туда входят Нигер и Буркина-Фасо, иногда эти режимы называют просто – "сахельские хунты". Они обратились с письмом в Совет Безопасности ООН, в котором осудили действия Украины, точнее – "вероятную открытую поддержку международного терроризма".

Какими могут быть последствия

Россия пыталась раскрутить эту историю в 2024 году, но получила в ответ лишь традиционное беспокойство, а ее граждане продолжили гибнуть в Мали в последующие месяцы.

Также Бамако пообещал подать на Юсова и Пивоварова в суд, но за год так и не решился дать делу ход. Вместо этого "министр" позволяет себе сыпать обвинениями.

При этом Украине от таких слов, конечно, неприятно, но не более. Киев в этом вопросе имеет полное понимание и поддержку Парижа (там не считают всех туарегов террористами и в некоторых группах видят союзников, а малийскую хунту очень не любят), а также некоторую зависть, ведь наконец кто-то сумел поставить российских наемников в Африке на место.

Напомним, что летом представитель ГУР Юсов, комментируя операцию туарегов против россиян, отметил, что продолжение непременно будет. Сейчас же Лавров обещает удвоить российское присутствие в Сахеле. Как известно, наличие агрессивных и вооруженных россиян где-либо несет смертельную угрозу, а значит – может подпадать под действие Закона о направлении подразделений Вооруженных Сил Украины в другие государства в период действия военного положения, подписанного президентом Зеленским 17 марта 2025 года.

Поэтому как Лаврову, так и Абдулаю Диопу стоит молчать и молиться, чтобы на борьбу с "Африканским корпусом" не прибыли в достаточном количестве ребята из SAS в версии 2.0.