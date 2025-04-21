Маск хочет оставить работу в правительстве Трампа из-за "нападок левых сил", – WP
- Илон Маск планирует покинуть пост главы департамента государственной эффективности США до конца 2025 года из-за "нападок левых сил".
- Администрация Трампа считает DOGE успешной инициативой, хотя некоторые чиновники не уверены в эффективности использования еженедельных отчетов.
- Маск считает, что его уход не повлияет на работу DOGE, который уже работает во многих федеральных агентствах.
Илон Маск хочет покинуть пост главы департамента государственной эффективности США (DOGE). Его полномочия "особого правительственного сотрудника" закончатся в мае 2025 года, и пока неизвестно, будут ли они продлены.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал The Washington Post. Эту информацию изданию предоставили осведомленные источники.
К теме Популярность Илона Маска резко упала: большинство американцев относится к нему негативно
Уйдет ли Илон Маск из правительства США
По данным источников издания, Илон Маск ранее издал распоряжение, согласно которому все работники федеральных ведомств США должны еженедельно присылать отчеты с перечнем ключевых рабочих достижений. В случае игнорирования требования департамент, связанный с Маском, угрожал увольнением.
Журналисты обсудили эту ситуацию с десятками чиновников и руководителей государственных структур. Как выяснилось, немало чиновников изначально отказались выполнять приказ миллиардера.
По информации издания, Маск готовится покинуть правительство в конце 2025 года. Его влияние в федеральном аппарате, судя по всему, ослабляется. Точная дата ухода пока неизвестна, однако статус специального государственного служащего завершится в конце мая.
По словам источника, знакомого с планами Маска, миллиардер готов уйти из-за усталости от, как он сам считает, "некорректных и неэтичных нападок со стороны левых сил". Несмотря на это, он убежден, что его уход не повлияет на работу DOGE – инициативы, которую он курировал. Собеседник добавил, что представители DOGE уже работают в десятках федеральных агентств.
Администрация Трампа, со своей стороны, считает DOGE примером успешной модернизации государственного аппарата.
Никто не может сказать, что DOGE не достиг исторического успеха. Результаты говорят сами за себя,
– сказал WP анонимный высокопоставленный сотрудник Белого дома.
В то же время некоторые чиновники отмечают, что до сих пор непонятно, как именно использовались еженедельные электронные отчеты в рамках DOGE – и использовались ли вообще. Одно из таких писем, которое оказалось в распоряжении журналистов, свидетельствует об отсутствии централизованной стратегии по обработке этих данных в департаменте Маска.