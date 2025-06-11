Маск серьезно рассматривает возможность создать новую политическую партию в США, – Reuters

Американский бизнесмен Илон Маск серьезно рассматривает возможность создания новой политической силы. Она потенциально представляет угрозу для Республиканской партии накануне промежуточных выборов в ноябре 2026 года.

Во время предвыборной кампании в 2024 году Маск пожертвовал республиканцам сумму в размере около 300 миллионов долларов, что способствовало возвращению Трампа в Белый дом и победе респутликанцев в обеих палатах Конгресса. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Илон Маск может серьезно взяться за создание новой партии в США

Илон Маск сейчас избегает резкой критики в адрес действующего президента Дональда Трампа. Это стало результатом целенаправленных усилий со стороны администрации президента, в частности вице-президента Джей Ди Вэнса, главы аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз и советника по вопросам искусственного интеллекта и криптовалют Дэвида Сакса.

Reuters также сообщает, что Маск удалил некоторые из критических публикаций, хотя не отказался от своей критической позиции по бюджетному законопроекту, продвинутого администрацией Трампа.

По словам одного из высокопоставленных чиновников, Маск и Трамп провели личный разговор в понедельник. А уже в среду пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила журналистам, что президент высоко оценил извинения со стороны Маска.