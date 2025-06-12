Під час передвиборчої кампанії у 2024 році Маск пожертвував республіканцям суму в розмірі близько 300 мільйонів доларів, що сприяло поверненню Трампа до Білого дому та перемозі респутліканців в обох палатах Конгресу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Ілон Маск зараз уникає різкої критики на адресу чинного президента Дональда Трампа. Це стало результатом цілеспрямованих зусиль з боку адміністрації президента, зокрема віцепрезидента Джей Ді Венса, голови апарату Білого дому Сьюзі Вайлз та радника з питань штучного інтелекту й криптовалют Девіда Сакса.

Reuters також повідомляє, що Маск видалив деякі з критичних публікацій, хоча не відмовився від своєї критичної позиції щодо бюджетного законопроєкту, просунутого адміністрацією Трампа.

Зі слів одного з високопосадовців, Маск і Трамп провели особисту розмову у понеділок. А вже в середу прессекретарка Білого дому Каролін Левітт заявила журналістам, що президент високо оцінив вибачення з боку Маска.