Раздражает чиновников Белого дома: почему Маска прозвали "сумасшедшим дядюшкой Илоном"

Американский миллиардер Илон Маск неоднократно отмечался своим нестандартным поведением на публике. Некоторые лица в Белом доме недовольны его действиями.

В частности, Маск невероятно раздражает госсекретаря США Марко Рубио, а некоторые чиновники считают его сумасшедшим. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Rolling Stone.

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Что говорят о Маске в Белом доме

Ранее президент США Дональд Трамп назначил Илона Маска на должность главы Департамента государственной эффективности. Миллиардер уволил тысячи федеральных служащих и спровоцировал массовые протесты во всех штатах.

Тогда американский лидер убеждал, что Маск действует правильно, а представители Белого дома отвергали все слухи о разногласиях. Однако инсайдеры заявляют, что миллиардер раздражает команду Трампа.

Некоторые из них считают, что Маску нужно пройти тест на наркотики и называют его "сумасшедшим дядюшкой Илоном".

Я был в одной комнате с Илоном, и он всегда пытается быть смешным. Но он не смешной. Вообще. Он отпускает эти шутки, делает небольшие замечания и улыбается, а потом выглядит почти обиженным, если вы не поддаетесь его юмору,

– говорит чиновник администрации Трампа.

Добавим, что, говоря о Маске, чиновники Белого дома часто называют его "раздражительным". Инсайдер говорит, что даже это слово не отражает ситуацию в полной мере. По его словам, Илон думает, что "умнее всех остальных в комнате, и ведет себя соответственно, даже когда очевидно, что он не понимает, о чем говорит".

Источники сообщили журналистам, что Марко Рубио "не скрывает своего презрения" к нему, а прозвище "сумасшедший дядюшка Илон" придумали другие сотрудники Госдепартамента.

Стоит отметить, что ранее между госсекретарем США и Маском возник конфликт. Тогда на заседании Кабмина Соединенных Штатов Рубио обвинил миллиардера во лжи и неконтролируемой власти.