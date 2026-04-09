"Еще до ноября": республиканец назвал условие, при котором может состояться импичмент Трампа

Импичмент президента США Дональда Трампа возможен даже до выборов в Конгресс 3 ноября. Для этого нужно, чтобы в Палате представителей уменьшилось количество республиканцев, а демократы имели преимущество.

Однако для действенного импичмента Трампа есть важное условие. Американский политик, общественный деятель, президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус сказал 24 Каналу, как это возможно.

Когда импичмент станет возможным?

Борис Пинкус отметил, что разгар борьбы между двумя партиями за верховенство в Конгрессе – это очень важный показатель. В нижней палате Конгресса сегодня 217 республиканцев, а демократов – 214. Если демократы возьмут верх, то импичмент Трампа по крайней мере в Палате представителей гарантирован. Во время первой каденции лидер Штатов уже имел два импичмента – в 2019 и 2021 годах. Однако это не дошло до Сената США.

Импичмент – это предъявление обвинения Трампу в нижней палате. То есть Палата представителей играет роль прокурора, который объявляет обвинение подозреваемому. Кроме того, нижняя роль играет роль и так называемых народных заседателей.

Но обвинение будет принято лишь в том случае, если будет перевес хотя бы в один голос. Если бы импичмент был объявлен сегодня, то демократы не набрали бы перевес даже в один голос. Однако сейчас внутри Республиканской партии раздается все больше критики в адрес Трампа.

Даже не дождавшись 3 ноября, кто-то из республиканцев может "выбросить номер". Известная антиукраинская Марджори Тейлор Грин выбыла, то количество республиканцев стало меньше. Затем еще один вышел из строя. Если этот процесс до 3 ноября будет продолжаться, то есть кто-то из республиканцев скажет, что "я ухожу из Конгресса" или "я не буду голосовать за Трампа", то импичмент может быть объявлен до 3 ноября в нижней палате,

– пояснил республиканец.

Однако объявления импичмента нижней палаты Конгресса недостаточно. Потому что Трамп продолжает оставаться президентом. Для того, чтобы импичмент был действенным, он должен быть рассмотрен в Сенате. В верхней палате 53 – республиканцы, 47 – демократы.

Задачей Сената является определение правдивости обвинения, которое предъявлено Трампу из нижней палаты. Должны проверить, насколько это правда. То есть Сенат играет роль судьи, который проверяет, что заявляет прокурор, следователи. Если судья убедится в том, что они правы, то обвинение должно быть предъявлено. То есть судья должен объявить приговор Трампу,

– сказал политик.

Есть еще одна разница между Сенатом и Палатой представителей США. Она заключается в том, что чтобы приговор был объявлен, нужно голосование в его пользу в 2/3 общего количества членов Сената. То есть 67 должно проголосовать за импичмент Трампа. Однако по состоянию на сегодня этого нет.

