В команде Трампа серьезно готовятся к возможному импичменту, – Axios

28 апреля впервые за вторую каденцию Трампа в Конгрессе инициируют импичмент против него. Несмотря на то, что Республиканская партия имеет большинство и в Сенате, и в Палате представителей, команда американского президента остается встревоженной. Ведь ситуация в Конгрессе может изменится уже в следующем году, когда должны состояться промежуточные выборы.

Советники Трампа серьезно рассматривают вероятность того, что его могут снова подвергнуть импичменту, если демократы получат большинство в Палате представителей в следующем году, передает 24 Канал со ссылкой на Axios.

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Над Трампом нависла очередная угроза импичмента

Как единственный президент США, которого дважды подвергали импичменту, Трамп и его команда хорошо понимают, насколько этот процесс может повлиять на работу Белого дома и парализовать президентскую программу.

Сейчас демократы не контролируют Палату, но уже дают понять, что стремятся снова инициировать импичмент Трампа.

В понедельник конгрессмен от Мичигана Шри Танедар подал семь статей импичмента против Трампа, обвиняя его, в частности, в узурпации и злоупотреблении властью. Ранее, в пятницу сенатор от Джорджии Джон Оссофф стал первым сенатором от "шаткого" штата, который выразил поддержку импичмента Трампа.

Угроза импичмента подталкивает администрацию Трампа к активному продвижению своей программы в Конгрессе до промежуточных выборов 2026 года – особенно о продлении налоговых льгот, принятых в 2017 году.

Также угроза очередного импичмента может помочь команде Трампа мобилизовать его нестабильный электорат на выборах, где самого Трампа не будет в бюллетене. Это является призывом к республиканцам в Палате отбросить разногласия и поддержать экономическую платформу Трампа.

Нам нужно принять налоговые льготы и избежать рецессии. Это очень серьезная ставка. Мы не можем проиграть эти выборы,

– сказала пресс-секретарь Министерства внутренней безопасности США Триша Маклафлин

Справка: Для импичмента нужно простое большинство в Палате представителей, но для отстранения президента с должности нужно 67 голосов в Сенате из 100 – чего еще никогда не было.

Напомним, что впервые против Трампа объявили импичмент в 2019 году. Тогда его обвинили в давлении на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот помог раздобыть компромат на Хантера Байдена – сына демократа Джо Байдена.

13 января 2021 года Палата представителей Конгресса вновь инициировала импичмент Трампу за месяц до окончания его президентских полномочий. Трампа обвиняли в подстрекательстве к штурму Капитолия в начале того же месяца.