Демократ Шри Танедар отсрочил голосование за импичмент президента США Дональда Трампа. Это произошло из-за давления со стороны его коллег.

Некоторые из них считают, что такие действия Танедера являются попыткой отвлечь внимание в критический момент в Конгрессе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Почему демократы не голосуют за импичмент Трампа

Конгрессмен от Демократической партии Шри Танедар в среду, 14 мая, решил отложить голосование в Палате представителей по импичменту президента Дональда Трампа, несмотря на ранее озвученные намерения.

Он не вынес свою резолюцию во время вечернего заседания, как ожидалось. Заметим, что время, определенное для ее рассмотрения, уже истекло.

После разговоров со многими коллегами я решил не настаивать на голосовании по импичменту сегодня. Вместо этого я дополню свои статьи об импичменте и продолжу искать поддержку как демократов, так и республиканцев, чтобы вместе со мной защитить Конституцию,

– заявил конгрессмен.

Стоит отметить, что демократы в частных разговорах возмущались тем, что Танедар продвигал инициативу импичмента Трампа именно в тот момент, когда их внимание было сосредоточено на попытках республиканцев сократить финансирование Medicaid и других федеральных программ, а также на подготовке к голосованию по масштабному законопроекту о налоговых льготах.

Многие из них убеждены, что нынешний президент США совершил преступления и заслуживает импичмента. Добавим, что некоторые конгрессмены уже дважды голосовали за импичмент во время его первой каденции. Однако предложение Танедара назвали попыткой отвлечь внимание в критический момент в Конгрессе.

Заметим, что ранее в тот день Танедар также вел частные разговоры в зале заседаний Палаты с несколькими конгрессменами-демократами, в частности Александрией Окасио-Кортес от Нью-Йорка, Грегом Казаром из Техаса, Брэдом Шнайдером из Иллинойса и Джейми Раскиным из Мэриленда.

По словам источника издания, Шнайдер отмечал, что сейчас необходимо сосредоточиться именно на республиканском налоговом мегапроекте. Несмотря на это, еще в среду утром Танедар настаивал, что все равно будет добиваться голосования об импичменте.

Однако, лидеры партии формально не поддержали законопроект об импичменте, а председатель Демократической фракции Пит Агиллар из Калифорнии заявил, что руководители политсилы планируют отклонить этот документ.

Напомним, что ранее Шри Танедар подал семь статей импичмента против Трампа, обвиняя его, в частности, в узурпации и злоупотреблении властью. Несмотря на то, что Республиканская партия имеет большинство и в Сенате, и в Палате представителей, команда американского президента остается встревоженной.

Это связано с тем, что ситуация в Конгрессе может изменится уже в следующем году, когда должны состояться промежуточные выборы.