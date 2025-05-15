Деякі з них вважають, що такі дії Танедера є спробою відвернути увагу в критичний момент у Конгресі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

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Чому демократи не голосують за імпічмент Трампа

Конгресмен від Демократичної партії Шрі Танедар у середу, 14 травня, вирішив відкласти голосування в Палаті представників щодо імпічменту президента Дональда Трампа, попри раніше озвучені наміри.

Він не виніс свою резолюцію під час вечірнього засідання, як очікувалося. Зауважимо, що час, визначений для її розгляду, вже минув.

Після розмов з багатьма колегами я вирішив не наполягати на голосуванні щодо імпічменту сьогодні. Натомість я доповню свої статті про імпічмент і продовжу шукати підтримку як демократів, так і республіканців, щоб разом зі мною захистити Конституцію,

– заявив конгресмен.

Варто зазначити, що демократи у приватних розмовах обурювалися тим, що Танедар просував ініціативу імпічменту Трампа саме в той момент, коли їхня увага була зосереджена на спробах республіканців скоротити фінансування Medicaid та інших федеральних програм, а також на підготовці до голосування щодо масштабного законопроєкту про податкові пільги.

Багато з них переконані, що теперішній президент США вчинив злочини та заслуговує на імпічмент. Додамо, що деякі конгресмени вже двічі голосували за імпічмент під час його першої каденції. Проте пропозицію Танедара назвали спробою відвернути увагу в критичний момент у Конгресі.

Зауважимо, що раніше того дня Танедар також вів приватні розмови у залі засідань Палати з кількома конгресменами-демократами, зокрема Александрією Окасіо-Кортес від Нью-Йорка, Грегом Казаром із Техасу, Бредом Шнайдером з Іллінойсу та Джеймі Раскіним з Меріленду.

За словами джерела видання, Шнайдер наголошував на тому, що зараз необхідно зосередитися саме на республіканському податковому мегапроєкті. Попри це, ще у середу вранці Танедар наполягав, що все одно добиватиметься голосування про імпічмент.

Однак, лідери партії формально не підтримали законопроєкт про імпічмент, а голова Демократичної фракції Піт Агіллар із Каліфорнії заявив, що керівники політсили планують відхилити цей документ.

Нагадаємо, що раніше Шрі Танедар подав сім статей імпічменту проти Трампа, звинувачуючи його, зокрема, в узурпації та зловживанні владою. Попри те, що Республіканська партія має більшість і в Сенаті, і у Палаті представників, команда американського президента залишається стривоженою.

Це пов'язано з тим, що ситуація у Конгресі може зміниться вже наступного року, коли мають відбутися проміжні вибори.