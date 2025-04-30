З кожним днем все сильнішим є тиск на Білий дім з боку демократів. Зокрема конгресмен Шрі Танедар подав до Палати представників сім статей про імпічмент Трампа. Політолог Володимир Фесенко розповів 24 Каналу, наскільки на сьогодні є імовірним сценарій усунення президента США з посади.

Важливо 100 днів катастрофи та бездарності: як Трамп веде Америку до тиранії та нової Великої депресії



Вступає в непрямий конфлікт із Конгресом

Фесенко відзначив, що акція Танедара щодо імпічменту Трампа є суто символічною. Це певний "укол" з боку демократів на адресу президента.

Демократи, зауважив він, почали потроху оговтуватися. Також Джозеф Байден виступив з критичною промовою щодо 100 днів Трампа на президентській посаді, назвавши їх найбільш руйнівними за історію США.

Проте жодної перспективи в ініціативи щодо імпічменту Трампа не буде, тому що у демократів немає більшості ані в Палаті представників, ані в Сенаті,

– пояснив політолог.

Водночас останні події в Сполучених Штатах є проявом внутрішньополітичної боротьби. В цьому сенсі, за словами Фесенка, красномовним є інтерв'ю Дональда Трампа, в якому він розкривається не тільки як нарцис. Він також проявляє свої авторитарні наміри, що є викликом для політичної системи США.

Трамп зараз вступає в непрямий конфлікт із Конгресом, зловживаючи своїми повноваженнями. Він демонструє, що є абсолютною владою в США і всі мають виконувати його розпорядження,

– наголосив він.

Проте команді Трампа не варто ігнорувати ініціативу щодо імпічменту, тому що серед звинувачень демократів на адресу Білого дому, зокрема, в поступовому руху трампівської адміністрації до тиранії.

Тому якщо ці процеси продовжаться, а Трамп буде ігнорувати постанови різних судових інстанцій США та буде розширювати свої повноваження штучним чином, виникне ризик руйнації демократичної системи в Сполучених Штатах Америки,

– зауважив Володимир Фесенко.

Критичними стануть вибори до Конгресу у 2026 році. Якщо за їх результатами Трамп втратить контроль хоча б над однією палатою Конгресу, а можливо і над обома, тоді, за словами політолога, ситуація може значно загостритись і виникнуть ризики імпічменту.

Нагадаємо, що конгресмен-демократ від штату Мічиган Шрі Танедар 28 квітня заявив, що подав до Палати представників США сім статей про імпічмент Дональда Трампа. Танедар звинувачує президента США у тому, що він "ігнорує Конституцію, Конгрес і суди", а також "не бореться за Америку" та "ставить під загрозу" демократію в країні.

Демократ впевнений, що Трамп "нездатний виконувати обов'язки президента і становить пряму та очевидну загрозу для конституції нашої країни та нашої демократії".

Також перший сенатор від одного з "хитких" штатів – Джорджії – Джон Оссофф підтримав ідею імпічменту Трампа.