В Польше состоялась инаугурация нового президента. Кароль Навроцкий 6 августа принял присягу и сменил Анджея Дуду на посту главы государства.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Associated Press. Церемония проходила в Варшаве в здании Сейма во время заседания Национального собрания – совместной сессии Сейма и Сената.

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Кароль Навроцкий официально стал президентом Польши

Мероприятие началось с исполнения государственного гимна, после чего маршал Сейма Шимон Головня пригласил Навроцкого к принятию присяги. Он подтвердил, что волей народа Польша получила нового лидера.

Вступая в должность президента Республики Польша волей народа, я торжественно клянусь, что буду оставаться верным положениям Конституции, непоколебимо защищать достоинство нации, независимость и безопасность государства, и что благо родины и процветание ее граждан всегда будут моим высшим императивом. Да поможет мне Бог,

– провозгласил Навроцкий.

Новый президент получил бурные аплодисменты, в частности от депутатов правоконсервативной партии "Право и справедливость" (PiS). Среди присутствующих были бывший президент Анджей Дуда с женой, премьер-министр Дональд Туск, члены правительства и другие представители политической элиты страны.

Кароль Навроцкий на инаугурации: смотрите видео

После принесения присяги Навроцкий выступил с первой речью перед парламентом. В течение дня его ждет ряд официальных мероприятий: в Королевском замке он получит высшие государственные награды – Орден Белого Орла и Орден Возрождения Польши, которые традиционно вручаются каждому новоизбранному президенту.

Также Навроцкий торжественно прибудет в президентский дворец вместе с первой леди, где начнет выполнение обязанностей на новой должности. Завершится день церемонией у могилы Неизвестного солдата на площади Юзефа Пилсудского, где новоизбранный глава государства получит полномочия верховного главнокомандующего Вооруженных сил Польши.

Мероприятия по инаугурации президента Навроцкого: смотрите видео