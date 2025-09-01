В Китае продолжается саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который собрал лидеров многих стран Глобального Юга. Также на этом мероприятии произошло очень значительное геополитическое событие, которое будет иметь серьёзные последствия для Запада.

Об этом рассказал в эфире 24 Канала политолог и эксперт-международник Максим Несвитайлов, подчеркнув, что событие, которое произошло на саммите ШОС, является провалом Дональда Трампа. Также Си Цзиньпин и Владимир Путин подвергли критике политику Соединенных Штатов Америки и акцентировали на создании альтернативной системы сегодняшнего миропорядка.

Как Трампу "удалось" объединить непримиримых врагов?

Несвиталов отметил, что главное, на что стоит обратить внимание на ШОС, это визит в Китай премьер-министра Индии Нарендры Моди – первый за восемь лет.

Моди и Си Цзиньпин, по словам политолога, люто ненавидят друг друга. На всех мероприятиях, на которых они изредка пересекались, они лично не виделись, на фотосессиях стояли на больших расстояниях друг от друга

Обратите внимание! Советник Белого дома по вопросам торговли Питер Наварро отметил, что введение 50% тарифов против Индии должно заставить ее прекратить закупку нефти у России. По его мнению, Нью-Дели своими действиями не только поддерживает Москву в войне, а также наносит вред Вашингтону, что тратит средства на помощь Киеву.

Только невероятный, лучший, величайший миротворец в истории человечества Дональд Трамп, как отметил политолог, смог сделать так, чтобы объединились два непримиримых врага.

Это межгалактический уровень некомпетентности, потому что объединить экономических конкурентов – Индию и Китай – это просто катастрофическая ошибка,

– подчеркнул Максим Несвитайлов.

Именно сближение Индии с Китаем является главным показателем того, что будет происходить. Соединенные Штаты Америки фактически разрушают безопасность, геополитическую архитектуру мира. И на это, по мнению эксперта-международника, почему-то, недостаточно обращается внимание.

Как США подтолкнули Индию в объятия Китая?