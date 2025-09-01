Катастрофическая ошибка, – политолог назвал самый большой провал Трампа в отношении Китая
- На саммите ШОС Индия и Китай заявили об укреплении отношений, возобновив прямые авиарейсы после пятилетнего перерыва.
- Политолог Максим Несвитайлов считает, что введение Дональдом Трампом тарифов против Индии способствовало ее сближению с Китаем, что является серьезной геополитической ошибкой для США.
- Визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Китай на саммит ШОС стал первым за восемь лет, и это значимое событие, учитывая напряженные отношения между Индией и Китаем.
В Китае продолжается саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который собрал лидеров многих стран Глобального Юга. Также на этом мероприятии произошло очень значительное геополитическое событие, которое будет иметь серьёзные последствия для Запада.
Об этом рассказал в эфире 24 Канала политолог и эксперт-международник Максим Несвитайлов, подчеркнув, что событие, которое произошло на саммите ШОС, является провалом Дональда Трампа. Также Си Цзиньпин и Владимир Путин подвергли критике политику Соединенных Штатов Америки и акцентировали на создании альтернативной системы сегодняшнего миропорядка.
К теме Будет два важных контакта: чего ожидать Украине от саммита ШОС в Китае
Как Трампу "удалось" объединить непримиримых врагов?
Несвиталов отметил, что главное, на что стоит обратить внимание на ШОС, это визит в Китай премьер-министра Индии Нарендры Моди – первый за восемь лет.
Моди и Си Цзиньпин, по словам политолога, люто ненавидят друг друга. На всех мероприятиях, на которых они изредка пересекались, они лично не виделись, на фотосессиях стояли на больших расстояниях друг от друга
Обратите внимание! Советник Белого дома по вопросам торговли Питер Наварро отметил, что введение 50% тарифов против Индии должно заставить ее прекратить закупку нефти у России. По его мнению, Нью-Дели своими действиями не только поддерживает Москву в войне, а также наносит вред Вашингтону, что тратит средства на помощь Киеву.
Только невероятный, лучший, величайший миротворец в истории человечества Дональд Трамп, как отметил политолог, смог сделать так, чтобы объединились два непримиримых врага.
Это межгалактический уровень некомпетентности, потому что объединить экономических конкурентов – Индию и Китай – это просто катастрофическая ошибка,
– подчеркнул Максим Несвитайлов.
Именно сближение Индии с Китаем является главным показателем того, что будет происходить. Соединенные Штаты Америки фактически разрушают безопасность, геополитическую архитектуру мира. И на это, по мнению эксперта-международника, почему-то, недостаточно обращается внимание.
Как США подтолкнули Индию в объятия Китая?
- Дональд Трамп ввел против Индии огромные 50% тарифы, которые начали действовать с 27 августа. Вашингтон удвоил 25% тарифы, которые были введены ранее. Это нанесет тяжелый удар по индийским экспортерам. Такие жесткие ограничения были введены против Индии за то, что она покупает российскую нефть.
- Также США настаивают на том, чтобы пошлины против Индии, а также Китая, которые являются крупнейшими покупателями российской найти, ввел и Евросоюз.
- На фоне экономического давления США на Индию, премьер страны Моди приехал на саммит ШОС в Китай, где встретился с Си Цзиньпином и Владимиром Путиным.
- Кроме того, Китай и Индия заявили об укреплении отношений. В частности, Пекин подчеркнул, что готов вместе с Индией улучшать связи, опираясь на стратегические и долгосрочные перспективы.
- В частности, Нью-Дели и Пекин договорились возобновить прямые авиарейсы между странами, которых не было в течение пяти лет.