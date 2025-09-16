12 сентября в Беларуси стартовали совместные с Россией военные учения. Участие в них одной из стран Южной Азии встревожило аналитиков.

Индия присоединилась к военным учениям россиян и белорусов. Эксперты считают, что тем самым страна пересекла "красную линию", передает 24 Канал со ссылкой на The Times.

О чем свидетельствует участие Индии в учениях "Запад-2025"?

Заметим, что Индия несколько раз уже участвовала в военных учениях "Запад" – как до полномасштабного вторжения России в Украину, так и после. Тревогу вызывает именно тот факт, что Индия решила присоединиться к нынешним учениям на фоне усиления напряжения между НАТО и Россией и охлаждения отношений между Вашингтоном и Нью-Дели.

Фактически премьер страны Нарендра Моди демонстрирует, что все больше предпочитает свои отношения с Путиным, чем с Трампом.

Известно, что Индия отправила в Россию 65 военнослужащих, в частности из подразделений полка Кумаон, одного из самых уважаемых в своей армии. Они разместились на полигоне Мулино в Нижегородской области. Ожидается, что военные Индии вместе с российскими солдатами будут участвовать в учениях, тактических тренировках и отработке владения специальным вооружением.

Почему испортились отношения США и Индии

Во время первого президентского срока Трампа между ним и Нарендрой Моди были дружеские отношения. Они поддерживали друг друга на фоне противостояния с Китаем. Впрочем, в 2025 году отношения между Индией и США испортились. По данным NYT, между лидерами стран произошел личный спор. Американский лидер попросил Моди, чтобы тот предложил его выдвинуть на Нобелевскую премию мира за то, что он якобы остановил войну между Индией и Пакистаном. Индийский премьер отказался, потому что не признает заслуги США. Отказ оскорбил Трампа. И он, обвиняя Нью-Дели в финансировании войны в Украине за счет покупки российской нефти, ввел против Индии рекордные пошлины. Моди в свою очередь заявил, что будет покупать российскую нефть, несмотря на угрозы и санкции США. К слову, духовный советник Трампа Марк Бернс заявил, что в мире происходит формирование новой "оси зла", в которую включил Россию, Китай, КНДР и Индию.

Что известно о военных учениях "Запад-2025"?