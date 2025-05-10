Вступление Украины в НАТО: в МИД Германии убеждены, что путь в Альянс – необратим
- Новый министр иностранных дел Германии заявил, что путь Украины к членству в НАТО является необратимым.
- Иоганн Вадефуль подтвердил, что Германия поддерживает решение о вступлении Украины в НАТО и Евросоюз.
Новый министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль прокомментировал возможное вступление Украины в НАТО, отметив, что путь к членству в Альянсе является необратимым.
Соответствующее заявление он сделал в своем первом большом интервью в субботу, 10 мая, для Neue Osnabrücker Zeitung, передает 24 Канал. По его словам, процесс вступления продолжается.
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Что заявил немецкий министр
По мнению нового руководителя немецкого внешнедипломатического ведомства, Украина продолжает процесс вступления в НАТО, а также в Европейский Союз. По его словам, Берлин поддерживает соответствующее решение.
В НАТО мы совместно договорились, что Украина находится на пути к вступлению в оборонный альянс и что этот путь является необратимым. Германия придерживается этого решения,
– заявил Иоганн Вадефуль.
Интересно, что недавно генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что они не гарантировали, что результатом будущего мирного соглашения о завершении войны станет закрепление членства Украины в Альянсе.
В то же время канцлер Германии Фридрих Мерц добавил, что Украина имеет реальную перспективу стать членом Европейского Союза. По его словам, это может произойти раньше, чем вступление в НАТО, при условии соответствия Киева всем критериям ЕС.