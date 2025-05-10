Соответствующее заявление он сделал в своем первом большом интервью в субботу, 10 мая, для Neue Osnabrücker Zeitung, передает 24 Канал. По его словам, процесс вступления продолжается.

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Что заявил немецкий министр

По мнению нового руководителя немецкого внешнедипломатического ведомства, Украина продолжает процесс вступления в НАТО, а также в Европейский Союз. По его словам, Берлин поддерживает соответствующее решение.

В НАТО мы совместно договорились, что Украина находится на пути к вступлению в оборонный альянс и что этот путь является необратимым. Германия придерживается этого решения,

– заявил Иоганн Вадефуль.

Интересно, что недавно генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что они не гарантировали, что результатом будущего мирного соглашения о завершении войны станет закрепление членства Украины в Альянсе.

В то же время канцлер Германии Фридрих Мерц добавил, что Украина имеет реальную перспективу стать членом Европейского Союза. По его словам, это может произойти раньше, чем вступление в НАТО, при условии соответствия Киева всем критериям ЕС.