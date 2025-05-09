Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Брюсселе вместе с канцлером Германии Фридрихом Мерцом. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Рютте с канцлером Германии Фридрихом Мерцом в Берлине.

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НАТО не обещало принять Украину сразу после завершения войны

Все в НАТО согласились с тем, что путь Украины в направлении НАТО будет необратимым. Но мы никогда не соглашались на то, что членство Украины в НАТО будет гарантировано в рамках мирного соглашения. Об этом никогда не договаривались. Но, в долгосрочной перспективе Альянс НАТО сказал "да" - что будет эта перспектива членства в НАТО. Это на долгосрочную перспективу, а не на мирные переговоры, которые сейчас продолжаются,

– подчеркнул Рютте.

Сейчас НАТО активно поддерживает Украину – в Висбадене (Германия) работает командный центр, координирующий поставки оружия, в польском Быдгоще функционирует совместный центр по анализу боевого опыта. Также продолжается подготовка украинских военных при поддержке Альянса.

Канцлер Германии Фридрих Мерц добавил, что Украина имеет реальную перспективу стать членом Европейского Союза. По его словам, это может произойти раньше, чем вступление в НАТО, при условии соответствия Киева всем критериям ЕС.

Мерц подчеркнул, что Украина должна сохранять суверенное право самостоятельно выбирать политические и военные союзы.