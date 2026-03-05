Есть несколько версий, – авиационный эксперт разобрал залет дронов из Ирана на Азербайджан
- Иранские дроны случайно залетели в азербайджанский аэропорт в Нахичевани, без признаков провокации, считает Константин Криволап.
- Авиационный эксперт предположил, что это был сбой в программе управления дронами, вероятно, говорится о реактивном БпЛА "Arash-2".
Утром 5 марта иранские дроны залетели в азербайджанский аэропорт в Нахичевани. Азербайджан фиксирует, что упал беспилотник Ирана. Однако там не заявляют о какой-то провокации.
Авиационный эксперт Константин Криволап озвучил 24 Каналу мнение, что может быть несколько версий. Вероятнее всего, это не запланированный удар.
"Может быть несколько версий. Азербайджан говорит, что "на территории нашего аэропорта Нахичевань упал иранский беспилотник". Они не выказывают никаких претензий к Ирану, что там сделали какую-то провокацию и так далее. Они фиксируют, что дрон залетел и упал", – сказал он.
Интересно, что за день до атаки на Азербайджан, 4 марта, президент Ильхам Алиев выразил соболезнования из-за гибели верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи "и многих мирных жителей". Уже на следующий день иранские дроны залетели в Азербайджан.
Это спланированный удар или ошибка?
Константин Криволап отметил, что здесь трудно увидеть какую-то цель или назначение. По его словам, вероятнее всего, это была ошибка. Однако если такие удары будут продолжаться, то стоит будет рассматривать ситуацию по-другому.
Думаю, то, что залетело в Азербайджан в Нахичевань – это не какой-то системный удар, который был запланирован. Вероятнее всего, это какой-то сбой в программе управления этим дроном. Вероятнее всего, это был реактивный дрон "Arash -2", который случайно залетел,
– предположил авиационный эксперт.
Что известно об атаке?
После 10:00 по киевскому времени появилась информация, что иранские дроны атаковали Азербайджан. Говорится о городе Нахичевань, который расположен на границе возле Ирана. После атаки в городе видели огонь и облако дыма.
Впоследствии Азербайджан подтвердил дроновую атаку Ирана. В МИД страны заявили, что целью была гражданская инфраструктура. Известно, что один попал в здание терминала аэропорта в Нахичевани, а другой – упал вблизи здания школы в селе Шакарабад.
Согласно сообщению, Азербайджан осудил атаку Ирана и требует от Тегерана предоставить четкое объяснение относительно инцидента "в кратчайшие сроки", а также провести соответствующее расследование и принять меры, чтобы предотвратить такие ситуации в будущем. Там отметили, что азербайджанская сторона оставляет за собой право принять соответствующие меры в ответ.
Издание OC Media, пишет, что Азербайджан стягивает войска к границе с Ираном. Вдоль южной границы начали разворачивать системы ПВО и подразделения для борьбы с беспилотниками.