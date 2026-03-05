24 Канал показывает, где находится азербайджанский город, который попал под атаку со стороны Ирана.

Где находится вероятное место атаки?

Источник, приближенный к правительству Азербайджана, сообщил Reuters, что ракеты и беспилотники, запущены с территории Ирана, упали недалеко от аэропорта "Нахичевань".

Международный аэропорт "Нахичевань" расположен примерно в 10 километрах от иранской границы.

Министерство иностранных дел Азербайджана подтвердило атаку. По сообщению, один иранский беспилотник упал на здание терминала аэропорта Нахичевани, другой – рядом со зданием школы в селе Шекерабад. Во время падения дрона пострадали двое мирных жителей.

Где находится город Нахичевань: смотрите на карте

