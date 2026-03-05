24 Канал показывает, где находится азербайджанский город, который попал под атаку со стороны Ирана.
Где находится вероятное место атаки?
Источник, приближенный к правительству Азербайджана, сообщил Reuters, что ракеты и беспилотники, запущены с территории Ирана, упали недалеко от аэропорта "Нахичевань".
Международный аэропорт "Нахичевань" расположен примерно в 10 километрах от иранской границы.
Министерство иностранных дел Азербайджана подтвердило атаку. По сообщению, один иранский беспилотник упал на здание терминала аэропорта Нахичевани, другой – рядом со зданием школы в селе Шекерабад. Во время падения дрона пострадали двое мирных жителей.
Где находится город Нахичевань: смотрите на карте
Что известно о последних атаках Ирана на страны Ближнего Востока?
Под атаку недавно попала Турция. 4 марта иранская ракета нарушила воздушное пространство страны, однако не смогла достичь целей. Американский эсминец в Средиземном море перехватил воздушную цель.
Ранее, Иран нанес удар по Кипру. Целью стала британская военная база Акротири. Великобритания рассматривает варианты эвакуации своих граждан из стран Персидского залива и позволяет США использовать свои базы для оборонительных ударов по Ирану.
Значительные удары подверглись ОАЭ. Сразу несколько городов попали под вражеский огонь. В частности известно, что в результате операции США и Израиля против иранского режима в Дубай закрыли два международных аэропорта из-за атак на американские базы в ОАЭ.