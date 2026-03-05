Авиационный эксперт Константин Криволап озвучил 24 Каналу мнение, что может быть несколько версий. Вероятнее всего, это не запланированный удар.

"Может быть несколько версий. Азербайджан говорит, что "на территории нашего аэропорта Нахичевань упал иранский беспилотник". Они не выказывают никаких претензий к Ирану, что там сделали какую-то провокацию и так далее. Они фиксируют, что дрон залетел и упал", – сказал он.

Интересно, что за день до атаки на Азербайджан, 4 марта, президент Ильхам Алиев выразил соболезнования из-за гибели верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи "и многих мирных жителей". Уже на следующий день иранские дроны залетели в Азербайджан.

Это спланированный удар или ошибка?

Константин Криволап отметил, что здесь трудно увидеть какую-то цель или назначение. По его словам, вероятнее всего, это была ошибка. Однако если такие удары будут продолжаться, то стоит будет рассматривать ситуацию по-другому.

Думаю, то, что залетело в Азербайджан в Нахичевань – это не какой-то системный удар, который был запланирован. Вероятнее всего, это какой-то сбой в программе управления этим дроном. Вероятнее всего, это был реактивный дрон "Arash -2", который случайно залетел,

– предположил авиационный эксперт.

Что известно об атаке?