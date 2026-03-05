Укр Рус
Геополитика Ближний Восток Иран атаковал беспилотником аэропорт в Азербайджане: видео последствий попадания
5 марта, 15:34
Иран атаковал беспилотником аэропорт в Азербайджане: видео последствий попадания

София Рожик
Утром 5 марта иранский беспилотник атаковал Азербайджан. Он упал вблизи аэропорта Нахичеваня.

Пострадали 2 мирных жителей. Между тем в сети показали последствия атаки, передает 24 Канал.

Как выглядит аэропорт в Азербайджане после атаки?

Беспилотник атаковал здание терминала аэропорта Нахичеваня. Это примерно в 10 километрах от границы с Ираном.

Еще один БпЛА упал вблизи здания школы в селе Шекерабад.

По словам местных, беспилотники летели со стороны Ирана. Якобы фиксировали и иранские ракеты.

Азербайджан уже официально подтвердил этот инцидент. А посла Ирана вызвали в МИД, чтобы передать ему ноту протеста.

Последствия атаки на аэропорт: смотрите видео

 

 

"Мы решительно осуждаем эти атаки беспилотников, совершенные с территории Исламской Республики Иран, в результате которых был поврежден корпус аэропорта и пострадали два мирных жителя. Эта атака на территорию Азербайджана противоречит нормам и принципам международного права и способствует усилению напряженности в регионе", – заявили в министерстве.

Другие детали атаки

  • Удар по Азербайджану был осуществлен дальним беспилотником Arash 2. Он опаснее "Шахед". Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что дальность полета этого беспилотника – примерно 1000 километров, а по другим данным – до 1600 километров. Летит он со скоростью около 200 километров в час, или 400 километров в час с реактивным двигателем.

  • Авиационный эксперт Константин Криволап отметил 24 Каналу, что, вероятнее всего, это был незапланированный удар. Возможно, произошел сбой в программе управления этим БпЛА.

  • Между тем в Иране отрицают атаку на Азербайджан. Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил, что его страна не наносила ударов по Азербайджану и что не атакует соседние страны.
     