Успех Трампа или спланированный акт: что удивляет в конфронтации между США и Ираном

Вечером 23 июня Иран нанес удары по базам США в Катаре и Ираке. Впоследствии появилось сообщение Дональда Трампа, что война закончилась и якобы достигнута договоренность о перемирии.

Во всей этой ситуации Катар вообще не должен был быть вовлечен. Как рассказал 24 Каналу доктор философии, политический аналитик Андрей Городницкий, скорее всего, американские спецслужбы решили использовать страну как посредника.

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Что не так в этой ситуации

Все, что происходило на Ближнем Востоке, напоминает четко спланированный план. Ведь атака США состоялась 22 июня, никакого ответа от Ирана не было. Бомбардировку базы в Катаре вряд ли можно назвать серьезным ответом.

Теперь выглядит так, что Иран "остыл" и готов дальше "дружить" с США. Мне не верится, что между ними не было никаких контактов, что они действительно враждуют. Все напоминало спланированный акт,

– отметил Андрей Городницкий.

Напомним, Иран выпустил 14 ракет, из них 13 удалось сбить, а одна не составила угрозы. Дональд Трамп поблагодарил Иран за раннее предупреждение об ударе и добавил, что жертв и разрушений удалось избежать.

Впоследствии президент США сообщил, что между Израилем и Ираном заключено перемирие. Обе стороны это подтвердили, однако уже через час Тегеран начал снова обстреливать израильские города. Известно о погибших и раненых.