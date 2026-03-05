Применит ли НАТО статью 5 после того, как Иран выпустил по Турции ракету

Иран 4 марта выпустил баллистическую ракету в направлении Турции, которую успешно уничтожили силы ПВО. В НАТО назвали это событие серьезным инцидентом и отметили, что союзники находятся в состоянии готовности.

Однако, как отметил Генеральный секретарь Альянса Марк Рютте, они не будут применять статью 5 о коллективной обороне после инцидента.

Почему НАТО не применит статью 5?

Рютте прокомментировал инцидент с иранской ракетой, летевшей в сторону Турции. По его словам, Альянс внимательно следит за ситуацией, однако пока нет оснований для применения статьи 5 Североатлантического договора.

Рютте отметил, что в этом случае механизм коллективной обороны является неуместным, хотя событие остается серьезным инцидентом. В то же время союзники по НАТО находятся в состоянии готовности и продолжают оценивать развитие событий в регионе.

Статья 5 Североатлантического договора предусматривает, что нападение на одну страну-члена Альянса считается нападением на всех союзников. В таком случае государства НАТО могут применить коллективный военный ответ для защиты союзника.

Этот механизм является ключевым элементом системы безопасности НАТО и был официально применен только один раз в истории – после терактов в США 11 сентября 2001 года. Тогда союзники поддержали Вашингтон в борьбе с международным терроризмом.

В то же время для активации статьи 5 необходимо четкое подтверждение факта вооруженного нападения на страну-члена Альянса. Именно поэтому НАТО часто проводит дополнительные консультации и анализирует обстоятельства событий, прежде чем принимать такое решение.

Что известно об атаке иранской ракеты по Турции?