Применит ли НАТО статью 5 после того, как Иран выпустил по Турции ракету
- Иран выпустил баллистическую ракету в направлении Турции, но силы ПВО ее уничтожили.
- НАТО не применит статью 5, поскольку нет оснований для ее активации после инцидента.
Иран 4 марта выпустил баллистическую ракету в направлении Турции, которую успешно уничтожили силы ПВО. В НАТО назвали это событие серьезным инцидентом и отметили, что союзники находятся в состоянии готовности.
Однако, как отметил Генеральный секретарь Альянса Марк Рютте, они не будут применять статью 5 о коллективной обороне после инцидента.
Почему НАТО не применит статью 5?
Рютте прокомментировал инцидент с иранской ракетой, летевшей в сторону Турции. По его словам, Альянс внимательно следит за ситуацией, однако пока нет оснований для применения статьи 5 Североатлантического договора.
Рютте отметил, что в этом случае механизм коллективной обороны является неуместным, хотя событие остается серьезным инцидентом. В то же время союзники по НАТО находятся в состоянии готовности и продолжают оценивать развитие событий в регионе.
Статья 5 Североатлантического договора предусматривает, что нападение на одну страну-члена Альянса считается нападением на всех союзников. В таком случае государства НАТО могут применить коллективный военный ответ для защиты союзника.
Этот механизм является ключевым элементом системы безопасности НАТО и был официально применен только один раз в истории – после терактов в США 11 сентября 2001 года. Тогда союзники поддержали Вашингтон в борьбе с международным терроризмом.
В то же время для активации статьи 5 необходимо четкое подтверждение факта вооруженного нападения на страну-члена Альянса. Именно поэтому НАТО часто проводит дополнительные консультации и анализирует обстоятельства событий, прежде чем принимать такое решение.
Что известно об атаке иранской ракеты по Турции?
Инцидент произошел 4 марта на фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке. По предварительной информации, в направлении Турции могла лететь иранская баллистическая ракета.
Силы противовоздушной обороны смогли перехватить и обезвредить цель еще до того, как она достигла территории страны. Таким образом удалось избежать возможных разрушений и жертв.
По данным турецких военных, система ПВО сработала в штатном режиме. Военные быстро идентифицировали угрозу и осуществили перехват. Однако обломки ракеты упали в районе Дертйол провинции Хатай.
Сейчас официальные структуры продолжают выяснять все обстоятельства инцидента, в частности маршрут ракеты и ее возможную цель.