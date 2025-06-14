Иран анонсировал "жестокие и разрушительные атаки" на Израиль в ближайшие часы

Между Ираном и Израилем продолжается конфликт. Тегеран угрожает Тель-Авиву новыми атаками.

Вечером 14 июня Израиль начал очередной обстрел Ирана. Под ударами находятся иранский порт Бендер Аббас и Тегеран, передает 24 Канал.

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Что известно

Иран нанесет "жестокие и разрушительные удары" по Израилю в течение нескольких часов.

Об этом сообщает издание Clash Report со ссылкой на иранское телевидение. Также отмечается, что семьи израильского руководства будут эвакуированы в секретные места. В школах отменены занятия на всю неделю.

Напомним, что ночью 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию против Ирана под названием "Нация львов". Был нанесен ряд ударов по военным и ядерным объектам вражеской страны. Также были убиты десятки иранских чиновников и ученых-ядерщиков. Премьер Нетаньяху объяснил необходимость операции тем, что Тегеран очень сильно приблизился к получению собственного ядерного оружия.

Вечером 13 июня Иран ответил Тель-Авиву, выпустив по нему сотни ракет и дронов.