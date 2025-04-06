Иран привел армию в боевую готовность на фоне угроз Трампа бомбить страну

Иран не соглашается на прямые переговоры с США о сворачивании своей ядерной программы. Также верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи привел свои вооруженные силы в повышенную боевую готовность, заявляя об угрозе атаки со стороны Штатов.

Кроме того, Иран предупредил своих стран-соседей, на территории которых расположены американские базы, что они могут оказаться на линии огня в случае привлечения к бомбардировке иранской территории. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Иран требует продолжать непрямые переговоры через Оман

Известно, что Иран отклонил требование Трампа о прямых переговорах о сворачивании ядерной программы. Но страна не против продолжать косвенные переговоры через Оман.

Косвенные переговоры дают шанс оценить серьезность Вашингтона относительно политического решения проблемы с Ираном,

– сказал один иранский чиновник.

Он отмечает, что этот путь может быть "каменистым", но переговоры могут начаться уже в ближайшее время.

В то же время Иран известил Ирак, Кувейт, ОАЭ, Катар, Турцию и Бахрейн, что поддержка нападения США на Иран, в том числе и использование их воздушного пространства или территории, будет расцениваться как акт враждебности.

Это может стать причиной "серьезных последствий" для указанных стран, заявил чиновник, отметив приведение иранской армии в состояние боевой готовности.

Сейчас на эти предупреждения отреагировали в Турции и Кувейте. Так, турецкая сторона говорит, что ничего не знает о них, а кувейтская уверяет, что не согласится на любые агрессивные действия против других стран со своей территории.

Вместо этого Тегеран пытается заручиться поддержкой Москвы. В России уже осудили заявления Трампа о бомбардировке Ирана.