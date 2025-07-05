Израиль скрыл информацию об ударах Ирана по 5 своим военным объектам, – The Telegraph

Во время 12-дневной войны Ирану, кажется, удалось поразить ракетами 5 военных объектов Израиля. Тель-Авив официально об этой информации ничего не сообщал.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

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Что известно о поражении израильских военных объектов Ираном

Журналисты отметили, что израильские власти не обнародовали информацию об этих иранских ударах, ведь в стране есть строгие законы о военной цензуре.

Данные об этих атаках были предоставлены изданию американскими учеными из Университета штата Орегон, которые специализируются на использовании данных спутниковых радаров для выявления повреждений от бомб в зонах боевых действий.

В отчете говорится, что 5 ранее неизвестных военных объектов были поражены шестью иранскими ракетами на севере, юге и в центре Израиля. Среди этих объектов была большая авиабаза, центр сбора разведывательных данных и база логистики.

В Армии обороны Израиля заявили журналистам, что не будут комментировать уровень перехвата ракет или повреждения своих баз во время 12-дневной войны.

Можем сказать, что все соответствующие подразделения поддерживали функциональную непрерывность в течение всей операции,

– сказал представитель.



Карта, куда иранские ракеты могли попасть по 5 военным объектам в Израиле / Фото The Telegraph

Эти удары по военным объектам являются дополнительными к 36 другим, которые, как известно, пробили израильские системы противовоздушной обороны, нанеся значительный ущерб жилой и промышленной инфраструктуре.

Несмотря на значительные повреждения жилой недвижимости по всей стране, погибло лишь 28 израильтян – это свидетельствует о совершенной системе оповещения страны и дисциплинированное использование населением бомбоубежищ и укрытий.

Анализ, проведенный газетой The Telegraph, показывает, что хотя подавляющее большинство иранских ракет было перехвачено, доля тех, прошедших через цель, неуклонно росла в течение первых восьми дней 12-дневной войны.

Причины этого, говорят эксперты, непонятны, но могут включать нормирование ограниченного запаса ракет-перехватчиков с израильской стороны, улучшение тактики стрельбы и возможное использование Ираном более совершенных ракет.

Важно, что израильские системы в течение всей 12-дневной войны поддерживались двумя американскими наземными системами противоракетной обороны THAAD и корабельными ракетами-перехватчиками, запущенными с американских баз в Красном море.

По оценкам, США запустили не менее 36 ракет-перехватчиков THAAD во время войны, стоимость которых составляла около 12 миллионов долларов за раз.

Анализ данных, проведенный The Telegraph, показывает, что объединенные системы обороны США и Израиля в целом хорошо работали, но до седьмого дня войны пропускали около 16 процентов ракет.

Это в целом согласуется с предыдущей оценкой Армии обороны Израиля по системе обороны, которая указывала на уровень успешности в 87%.