Иран готовится выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия

На Ближнем Востоке продолжается конфликт между Израилем и Ираном. На фоне этого Тегеран разрабатывает законопроект, который может предусматривать выход из Договора о нераспространении ядерного оружия

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Что известно о потенциальном выходе Ирана из ДНЯО и что это такое

Представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что парламент страны разрабатывает законопроект, который может предусматривать выход Ирана из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

В свете последних событий мы примем соответствующее решение. Правительство должно обеспечить выполнение парламентских законопроектов, но такое предложение только готовится, и мы будем координировать его на более поздних этапах с парламентом,

– сказал он

Государственные СМИ Ирана утверждают, что парламент еще не принял никакого решения, тогда как один из парламентариев заявил, что предложение находится на начальных стадиях юридического процесса.

ДНЯО гарантирует странам право развивать гражданскую ядерную энергетику в обмен на требование отказаться от атомного оружия и сотрудничать с МАГАТЭ. Иран ратифицировал договор в 1970 году.

Заметим, что днем ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что страна готова к соглашению о лишении себя права владения ядерным оружием. В воскресенье, 15 июня, должны были состояться переговоры с США по ядерной программе Ирана, но после ударов Израиля Тегеран заявил, что они являются "бессмысленными".