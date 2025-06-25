Думаю, что война между Израилем и Ираном закончится, – Трамп

Дональд Трамп высказался относительно будущего конфликта между Израилем и Ираном. Президент США считает, что война между этими двумя странами закончится.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Дональда Трампа во время пресс-конференции на саммите НАТО в Гааге.

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Что сказал Трамп о будущем конфликте Ирана и Израиля

Дональд Трамп напомнил, что 23 июня было достигнуто о прекращении огня между Израилем и Ираном. По словам президента США конфликт между этими двумя государствами называют – 12-дневной войной.

Я думаю, что она будет завершена, я не думаю, что они будут возобновлять встречные атаки. И больше не будет ядерной угрозы от Ирана,

– сказал американский лидер.

Трамп также заявил, что говорил о ядерной угрозе от Ирана еще 15 лет назад, поэтому, по словам американского лидера, Америка показала, как может применять свою сдерживающую силу.

Кроме того, президент США отметил, что как Израиль, так и Иран уставшие от конфликта.

"Они очень агрессивно сражались, и обе страны будут довольны уйти домой. Если это когда-то начнется (повторный конфликт между Ираном и Израилем – 24 Канал), и я думаю, что это может начаться даже вскоре, и это можно будет обнаружить по недавней ситуации, когда Иран немножко нарушил прекращение огня. И я им сказал, верните назад свои самолеты, и они вернули". – подчеркнул глава Белого дома.

Он повторил, что Израиль и Иран устали от войны, и она прекратилась, когда США атаковали ядерные объекты Ирана с самолетов.

Трамп также призвал уважать Иран, отметив, что в стране было достаточно разрушений из-за атак. Однако предположил, что Тегеран покинет идею с разработкой ядерного оружия, а если это произойдет, то, по словам американского лидера, "на моем месте будет уже кто-то другой", то есть заверил, что это не произойдет при его каденции.