Более миллиона иранцев готовы воевать с США в случае наземной операции, – медиа
Иран мобилизовал более миллиона военных на случай наземного вторжения американских войск. Страна реагирует на обострение ситуации в регионе и готовится к возможному отражению сухопутных атак США.
Об этом сообщило ведущее полуофициальное информационное агентство Ирана Mehr.
Актуально Пентагон может отправить еще 10 тысяч солдат на Ближний Восток: в WSJ назвали причину
Что известно о мобилизации в Иране?
Отмечается, что из-за резкого ухудшения ситуации безопасности на Ближнем Востоке, Тегеран мобилизует военные силы для борьбы с американцами и противостояния их действиям.
Источник сообщил, что более миллиона иранских боевиков мобилизованы для наземного противостояния с американскими войсками,
– говорится в сообщении.
Важно! Иран на днях распространил видео, которое демонстрирует подземное хранилище, заполненное ракетами.
К слову, президент США Дональд Трамп накануне заявил о продлении действия запрета на удары по энергетической инфраструктуре. Сделал он это, по его словам, по просьбе иранской стороны.
При этом в Тегеране отрицали какие-либо просьбы к главе Белого дома. По данным WSJ, шансы на прекращение войны на Ближнем Востоке остаются низкими.
Будет ли наземная операция США в Иране?
По информации Defense Express, американцы усиливают военное присутствие вблизи Ормузского пролива. Также рассматривают вариант установления контроля над стратегически важным островом Харк.
В то же время The Wall Street Journal предполагается, что развертывание в регионе американских морских пехотинцев, которое планировалось ранее, может иметь серьезные политические последствия.
При этом и Пентагон не исключает возможности направления в регион дополнительных 10 тысяч солдат.