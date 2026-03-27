Более миллиона иранцев готовы воевать с США в случае наземной операции, – медиа

Иран мобилизовал более миллиона военных на случай наземного вторжения американских войск. Страна реагирует на обострение ситуации в регионе и готовится к возможному отражению сухопутных атак США.

Об этом сообщило ведущее полуофициальное информационное агентство Ирана Mehr.

Что известно о мобилизации в Иране?

Отмечается, что из-за резкого ухудшения ситуации безопасности на Ближнем Востоке, Тегеран мобилизует военные силы для борьбы с американцами и противостояния их действиям.

Источник сообщил, что более миллиона иранских боевиков мобилизованы для наземного противостояния с американскими войсками,

– говорится в сообщении.

Важно! Иран на днях распространил видео, которое демонстрирует подземное хранилище, заполненное ракетами.

К слову, президент США Дональд Трамп накануне заявил о продлении действия запрета на удары по энергетической инфраструктуре. Сделал он это, по его словам, по просьбе иранской стороны.

При этом в Тегеране отрицали какие-либо просьбы к главе Белого дома. По данным WSJ, шансы на прекращение войны на Ближнем Востоке остаются низкими.

