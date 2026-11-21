Бахрейн заявил о нанесении Ираном удара по гражданскому промышленному объекту, на котором вспыхнул пожар. Тегеран утверждает, что совершил атаку на американские военные базы.

Об этом сообщает Reuters.

Что известно об атаке Ирана на Бахрейн?

Министерство внутренних дел Бахрейна в соцсети "Х" сообщило, что иранцы провели атаку на гражданский промышленный объект, в результате чего там возник пожар.

Ведомство не уточнило, где расположен объект и что именно он производит. На месте работают подразделения гражданской обороны, которые пытаются потушить пожар.

По данным министерства, в результате удара нанесен материальный ущерб, но пострадавших нет.

Между тем КСИР заявил, что целью атаки были две американские военные базы Шейх Иса и Эль-Джуфайр.

Пожар в Бахрейне после атаки: смотрите видео

Напомним, что в Бахрейне дислоцирован Пятый флот Военно-морских сил США.

Власти страны заявляют, что в течение последней недели отразили несколько воздушных атак Ирана.

Что этому предшествовало?

15 ноября Иран совершил атаку на американскую военную базу в Бахрейне. Корпус стражей Исламской революции заявил, что запустил шесть беспилотников в направлении вертолетной базы Риффа.

Несмотря на новую атаку, Иран заявил, что готов к переговорам о прекращении войны с США.

По словам главы парламента страны Мохаммада Багера Галибафа, война может завершиться, если США согласятся на условия Ирана. В то же время Тегеран не хочет оставаться в ситуации, когда нет ни войны, ни мира.

Галибаф также пригрозил, что в случае новых американских ударов Иран сам будет решать, где будут проходить боевые действия.

Среди главных противоречий между странами – ядерная программа Ирана и контроль над судоходством в Ормузском проливе.