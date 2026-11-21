Об этом сообщает Reuters.

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Что известно об атаке Ирана на Бахрейн?

Министерство внутренних дел Бахрейна в соцсети "Х" сообщило, что иранцы провели атаку на гражданский промышленный объект, в результате чего там возник пожар.

Ведомство не уточнило, где расположен объект и что именно он производит. На месте работают подразделения гражданской обороны, которые пытаются потушить пожар.

По данным министерства, в результате удара нанесен материальный ущерб, но пострадавших нет.

Между тем КСИР заявил, что целью атаки были две американские военные базы Шейх Иса и Эль-Джуфайр.

Пожар в Бахрейне после атаки: смотрите видео

Напомним, что в Бахрейне дислоцирован Пятый флот Военно-морских сил США.

Власти страны заявляют, что в течение последней недели отразили несколько воздушных атак Ирана.

Что этому предшествовало?

15 ноября Иран совершил атаку на американскую военную базу в Бахрейне. Корпус стражей Исламской революции заявил, что запустил шесть беспилотников в направлении вертолетной базы Риффа.

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Несмотря на новую атаку, Иран заявил, что готов к переговорам о прекращении войны с США.

По словам главы парламента страны Мохаммада Багера Галибафа, война может завершиться, если США согласятся на условия Ирана. В то же время Тегеран не хочет оставаться в ситуации, когда нет ни войны, ни мира.

Галибаф также пригрозил, что в случае новых американских ударов Иран сам будет решать, где будут проходить боевые действия.

Среди главных противоречий между странами – ядерная программа Ирана и контроль над судоходством в Ормузском проливе.