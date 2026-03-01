Иран назначил временного верховного лидера вместо Хаменеи
- В Иране избрали нового временного руководителя.
- Государством будет руководить Алиреза Арафи.
После убийства верховного аятоллы Ирана Али Хаменеи в стране избрали нового руководителя. Им стал Алиреза Арафи.
Об этом пишут медиа, в том числе агентство ISNA.
Актуально Иран атаковал столицу Саудовской Аравии – Эр-Рияд
Что известно о новом лидере Ирана?
Аятолла Алиреза Арафи назначен членом-факихом временного совета руководства, который будет исполнять обязанности Верховного лидера Ирана до избрания нового. Это решение было принято в рамках конституционного механизма переходного периода после гибели аятоллы Али Хаменеи.
Совет состоит из трех человек: президента Ирана, главы судебной власти и представителя-факиха из Совета часовых, где Арафи уже является членом как один из шести факихов, назначенных непосредственно Верховным лидером.
Заметим, что Арафи – известный клирик, глава системы семинарий Ирана, заместитель председателя Ассамблеи экспертов и близкий соратник покойного Али Хаменеи. Его назначение будет обеспечивать удержание власти в условиях кризиса и эскалации конфликта в регионе.
Вместе с тем Иран наносит решительные удары по ряду стран Персидского залива в ответ на действия США. Взрывы гремели в ОАЭ, в Бахрейне, а также стало известно, что 2 иранские баллистические ракеты полетели в направлении Кипра. Их целью могли быть военные базы Великобритании на острове.
Какие подробности военной операции против Ирана?
США и Израиль 28 февраля начали масштабную совместную операцию под названием "Эпическая ярость", направленную на ключевые объекты и руководство Ирана. По данным The Wall Street Journal, израильские истребители скинули около 30 высокоточных авиабомб на резиденцию верховного лидера Иранаиоилы полностью.
В результате удара, кроме Хаменеи, погибли несколько высокопоставленных чиновников режима, в том числе главный советник по национальной безопасности Али Шамхани, командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур и министр обороны Амир Насирзаде.
Интересно, что во время спецоперации американские войска впервые в боевых действиях применили дешевые одноразовые ударные дроны, заимствованные из тактики, успешно используемые Украиной против российских сил.