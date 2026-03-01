Укр Рус
1 марта, 12:01
Обновлено - 12:27, 1 марта

Иран назначил временного верховного лидера вместо Хаменеи

Татьяна Бабич
  • В Иране избрали нового временного руководителя.
  • Государством будет руководить Алиреза Арафи.

После убийства верховного аятоллы Ирана Али Хаменеи в стране избрали нового руководителя. Им стал Алиреза Арафи.

Об этом пишут медиа, в том числе агентство ISNA. 

Что известно о новом лидере Ирана? 

Аятолла Алиреза Арафи назначен членом-факихом временного совета руководства, который будет исполнять обязанности Верховного лидера Ирана до избрания нового. Это решение было принято в рамках конституционного механизма переходного периода после гибели аятоллы Али Хаменеи. 

Совет состоит из трех человек: президента Ирана, главы судебной власти и представителя-факиха из Совета часовых, где Арафи уже является членом как один из шести факихов, назначенных непосредственно Верховным лидером. 

Заметим, что Арафи – известный клирик, глава системы семинарий Ирана, заместитель председателя Ассамблеи экспертов и близкий соратник покойного Али Хаменеи. Его назначение будет обеспечивать удержание власти в условиях кризиса и эскалации конфликта в регионе.

Вместе с тем Иран наносит решительные удары по ряду стран Персидского залива в ответ на действия США. Взрывы гремели в ОАЭ, в Бахрейне, а также стало известно, что 2 иранские баллистические ракеты полетели в направлении Кипра. Их целью могли быть военные базы Великобритании на острове.

Какие подробности военной операции против Ирана? 

  • США и Израиль 28 февраля начали масштабную совместную операцию под названием "Эпическая ярость", направленную на ключевые объекты и руководство Ирана. По данным The Wall Street Journal, израильские истребители скинули около 30 высокоточных авиабомб на резиденцию верховного лидера Иранаиоилы полностью.

  • В результате удара, кроме Хаменеи, погибли несколько высокопоставленных чиновников режима, в том числе главный советник по национальной безопасности Али Шамхани, командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур и министр обороны Амир Насирзаде. 

  • Интересно, что во время спецоперации американские войска впервые в боевых действиях применили дешевые одноразовые ударные дроны, заимствованные из тактики, успешно используемые Украиной против российских сил.