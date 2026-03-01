Иран назначил временного верховного лидера вместо Хаменеи

После убийства верховного аятоллы Ирана Али Хаменеи в стране избрали нового руководителя. Им стал Алиреза Арафи.

Об этом пишут медиа, в том числе агентство ISNA.

Что известно о новом лидере Ирана?

Аятолла Алиреза Арафи назначен членом-факихом временного совета руководства, который будет исполнять обязанности Верховного лидера Ирана до избрания нового. Это решение было принято в рамках конституционного механизма переходного периода после гибели аятоллы Али Хаменеи.

Совет состоит из трех человек: президента Ирана, главы судебной власти и представителя-факиха из Совета часовых, где Арафи уже является членом как один из шести факихов, назначенных непосредственно Верховным лидером.

Заметим, что Арафи – известный клирик, глава системы семинарий Ирана, заместитель председателя Ассамблеи экспертов и близкий соратник покойного Али Хаменеи. Его назначение будет обеспечивать удержание власти в условиях кризиса и эскалации конфликта в регионе.

Вместе с тем Иран наносит решительные удары по ряду стран Персидского залива в ответ на действия США. Взрывы гремели в ОАЭ, в Бахрейне, а также стало известно, что 2 иранские баллистические ракеты полетели в направлении Кипра. Их целью могли быть военные базы Великобритании на острове.

Какие подробности военной операции против Ирана?