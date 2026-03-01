Иран нанес удар баллистикой по израильскому городу Бейт-Шемеш: есть погибшие и много пострадавших

1 марта Иран нанес удар баллистической ракетой по жилому кварталу израильского города Бейт-Шемеш. Известно о погибших и раненых.

Об атаке проинформировало израильское издание The Times of Israel.

Какие последствия баллистической атаки Ирана по Бейт-Шемеш?

1 марта Иран атаковал баллистической ракетой жилой квартал израильского города Бейт-Шемеш.

В результате удара погибли 9 человек, еще 28 получили ранения и были доставлены в больницы. Состояние двух пострадавших медики оценивают как тяжелое.

Взрыв полностью уничтожил местную синагогу, а также существенно повредил общественное укрытие и прилегающие жилые здания.

Городской голова Шмуэль Гринберг сообщил, что с 20 жителями не удалось связаться. В то же время он отметил, что отсутствие контакта не означает, что эти люди пострадали.

Иран запускал десятки баллистических ракет по Израилю