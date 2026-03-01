Иран нанес удар баллистикой по израильскому городу Бейт-Шемеш: есть погибшие и много пострадавших
- Иран нанес удар баллистической ракетой по жилому кварталу в городе Бейт-Шемеш, в результате чего погибли 9 человек и 28 получили ранения.
- Взрыв уничтожил синагогу, повредил укрытие и жилые здания, а с 20 жителями еще не удалось установить связь.
1 марта Иран нанес удар баллистической ракетой по жилому кварталу израильского города Бейт-Шемеш. Известно о погибших и раненых.
Об атаке проинформировало израильское издание The Times of Israel.
Смотрите также Масштабная операция "Эпическая ярость" против Ирана: что происходит сейчас на Ближнем Востоке
Какие последствия баллистической атаки Ирана по Бейт-Шемеш?
1 марта Иран атаковал баллистической ракетой жилой квартал израильского города Бейт-Шемеш.
В результате удара погибли 9 человек, еще 28 получили ранения и были доставлены в больницы. Состояние двух пострадавших медики оценивают как тяжелое.
Взрыв полностью уничтожил местную синагогу, а также существенно повредил общественное укрытие и прилегающие жилые здания.
Городской голова Шмуэль Гринберг сообщил, что с 20 жителями не удалось связаться. В то же время он отметил, что отсутствие контакта не означает, что эти люди пострадали.
Иран запускал десятки баллистических ракет по Израилю
Иран запустил по меньшей мере 30 баллистических ракет в направлении Израиля 28 февраля.
Армия обороны Израиля призвала гражданских оставаться в бомбоубежищах.
Также поддерживаемые Ираном хуситы в Йемене решили возобновить ракетные атаки и атаки беспилотников на судоходные маршруты и Израиль.