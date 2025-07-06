Путин показал свое истинное лицо: почему Ирану не помогли союзники, – NYT

Россия, Китай, Северная Корея и Иран не формируют настоящий союз, несмотря на общую антизападную риторику. После бомбардировок Ирана ни одна из этих стран не оказала ему реальной помощи.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на The New York Times. Несмотря на общую антизападную риторику, между Россией, Китаем, Северной Кореей и Ираном нет настоящей "оси" союзников.

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Иран остался без помощи

Когда Россия заручилась поддержкой Китая, Ирана и Северной Кореи в войне против Украины, на Западе заговорили о новой "оси" автократий, объединённых общей антизападной риторикой. Однако, как пишет The New York Times, на практике оказалось, что это скорее союз эгоистичных интересов, чем настоящий блок.

Наиболее показательно то, что во время войны Ирана с Израилем и авиаударов США ни Россия, ни Китай, ни КНДР не оказали Тегерану реальной помощи.

Реальность этого конфликта оказалась такой, что Россия и Китай не бросились на помощь Ирану. Это лишь разоблачает ограниченность всей идеи "оси",

– сказал директор Евразийского центра Карнеги Александр Габуев.

По словам историка холодной войны из Университета Джонса Хопкинса Сергея Радченко, российский диктатор Владимир Путин остаётся "циничным манипулятором, заинтересованным лишь в своих стратегических интересах". И если для этого придётся "бросить Иран под автобус, то он готов это сделать".

Кроме того, между Россией, Китаем и Ираном существуют глубокие противоречия, в том числе религиозные. Иран – теократия, что вызывает недоверие у традиционно светских, социалистических режимов Москвы и Пекина. А Китай, со своей стороны, с подозрением относится к любым проявлениям исламского фундаментализма и даже жёстко подавляет мусульман у себя в стране.

Интересно, что Китай, наоборот, стремится позиционировать себя не как участник конфликта, а как мирный посредник. Пекин понимает, что затяжная война в регионе может угрожать его поставкам нефти из стран Персидского залива, поэтому воздерживается от военной поддержки Тегерана и делает ставку на дипломатию.

Как подытоживает издание, эти страны действительно объединяет антиамериканская риторика и стремление подорвать влияние Запада. Но общих ценностей и настоящих союзнических обязательств у них нет. И в критический момент каждая из них думает прежде всего о своих интересах.