Хотят соглашение на собственных условиях: Иран отклонил предложение США о прекращении огня

Руководство Ирана передало Соединенным Штатам свой ответ на предложенное соглашение о перемирии. По сути, речь идет об отказе прекращения огня в соответствии с предложениями американцев.

Такую информацию предоставило государственное информагентство IRNA, передает CNN.

Что известно об ответе Ирана на предложенное перемирие?

В ответе, состоящем из десяти пунктов, Тегеран настаивает на полном и окончательном прекращении боевых действий с учетом собственных условий.

Среди ключевых требований Ирана – прекращение конфликтов в регионе, гарантии безопасного судоходства через Ормузский пролив, восстановление разрушенной инфраструктуры и отмена санкций.

В IRNA также заявили, что последние события, по их мнению, свидетельствуют о преимуществе Ирана в этом противостоянии. К слову, ранее в CNN писали, что американцы в войне с Ираном потеряли по меньшей мере 7 самолётов, в частности F-15 и A-10.

Кроме того, там отметили, что президент США Дональд Трамп якобы отказался от жесткой риторики, снова продлив установленный ранее дедлайн.

Со своей стороны политолог Максим Несвитайлов в комментарии 24 Каналу отметил, что глава Белого дома постепенно усиливает давление на Иран, прибегая к все более жесткой риторике и новым угрозам. В частности, президент США допускает возможность ударов по иранской энергетической инфраструктуре.

Какова ситуация в Иране?