Хотят соглашение на собственных условиях: Иран отклонил предложение США о прекращении огня
- Тегеран отклонил предложение США о прекращении огня, настаивая на своих условиях.
- Иранские власти хотят прекращения конфликтов, безопасного судоходства и считают ситуацию "контролируемой".
Руководство Ирана передало Соединенным Штатам свой ответ на предложенное соглашение о перемирии. По сути, речь идет об отказе прекращения огня в соответствии с предложениями американцев.
Такую информацию предоставило государственное информагентство IRNA, передает CNN.
Что известно об ответе Ирана на предложенное перемирие?
В ответе, состоящем из десяти пунктов, Тегеран настаивает на полном и окончательном прекращении боевых действий с учетом собственных условий.
Среди ключевых требований Ирана – прекращение конфликтов в регионе, гарантии безопасного судоходства через Ормузский пролив, восстановление разрушенной инфраструктуры и отмена санкций.
В IRNA также заявили, что последние события, по их мнению, свидетельствуют о преимуществе Ирана в этом противостоянии. К слову, ранее в CNN писали, что американцы в войне с Ираном потеряли по меньшей мере 7 самолётов, в частности F-15 и A-10.
Кроме того, там отметили, что президент США Дональд Трамп якобы отказался от жесткой риторики, снова продлив установленный ранее дедлайн.
Со своей стороны политолог Максим Несвитайлов в комментарии 24 Каналу отметил, что глава Белого дома постепенно усиливает давление на Иран, прибегая к все более жесткой риторике и новым угрозам. В частности, президент США допускает возможность ударов по иранской энергетической инфраструктуре.
Какова ситуация в Иране?
Тегеран продолжает блокировать Ормузский пролив, зато позволяет судам проходить через него только по предварительным договоренностям, одновременно усиливая контроль и рассматривая введение официальной платы за транзит.
В Тегеране сообщили о гибели главы разведки КСИР Маджида Хадеми. По заявлениям иранской стороны, он погиб в результате удара, ответственность за который возлагают на США и Израиль.
Кроме того, Иран уже 37 дней удерживает страну в условиях цифровой изоляции, фактически отключив интернет. Это стало самым длинным подобным национальным ограничением в мире.