Иран частично открыл свое воздушное пространство, но небо пустое
Иран в субботу, 18 апреля, частично восстановил свое воздушное пространство для международных рейсов, пересекающих восточную часть его территории.
Об этом сообщают Iran International и The Times of Israel со ссылкой на управление гражданской авиации страны.
Почему Иран открыл воздушное пространство?
СМИ, ссылаясь на сообщение управления, сообщают, что Иран открыл воздушные маршруты в восточной части воздушного пространства страны для международных рейсов, которые летят транзитом через это государство.
Отмечается, что утром открыли некоторые аэропорты, однако через более 3 часов после этого сайты отслеживания полетов еще не показывали никаких рейсов, которые пересекали Иран, а несколько из них избегали этого пути.
Ситуация в воздушном пространстве Ирана / Скриншот 24 Канала, Flightradar24
В управлении добавили, что полеты в аэропортах по всей стране будут восстанавливать постепенно, в зависимости от технической и операционной готовности военного и гражданского секторов к предоставлению пассажирских услуг.
Когда его закрыли?
Иран полностью закрыл свое воздушное пространство утром 28 февраля 2026 года, сразу после начала совместной операции США и Израиля против страны. Это стало следствием серии авиаударов по Тегерану и стратегическим объектам.
Западные СМИ сообщали, что ответные меры приняли на неопределенный срок. Также известно, что незадолго после этого свое воздушное пространство закрывали Израиль и ряд стран, расположенных рядом в этом регионе.
Что происходит на Ближнем Востоке?
Иран снова закрыл Ормузский пролив для движения судов. Теперь для прохода необходимо согласование с Тегераном. Комментируя соответствующее решение, командование Ирана обвинило США в невыполнении обязательств.
В то же время Иран опроверг заявления американской стороны о согласии Тегерана на передачу США запасов обогащенного урана страны. Представитель МИД страны отметил неизменную позицию по этому поводу.
В свою очередь Израиль и Ливан по результатам встречи премьер-министра Беньямина Нетаньяху, президента Жозефа Ауна и представителей США договорились о временном прекращении огня, сроком на 10 дней.