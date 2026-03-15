В Тегеране заявили, что Россия и Китай помогают им в войне

Иран заявил, что получает военную помощь от России и Китая на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. В Тегеране назвали Москву и Пекин стратегическими партнерами в противостоянии с США и Израилем.

В то же время детали такого сотрудничества официально не раскрывают. Об этом сообщает Politico.

Смотрите также "Это абсурдно": как Украина отреагировала на угрозы Ирана относительно атак

Какое заявление сделал Иран?

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Россия и Китай помогают Тегерану различными способами, в том числе и в военной сфере. Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу, комментируя ситуацию вокруг конфликта Ирана с США и Израилем.

По словам иранского дипломата, Москва и Пекин остаются стратегическими партнерами Тегерана. Он подчеркнул, что поддержка с их стороны не ограничивается только политическими заявлениями, а включает различные формы сотрудничества.

В то же время глава иранского МИД не стал уточнять, в чем именно заключается эта военная помощь. По его словам, подробности такого взаимодействия не разглашаются из соображений безопасности.

Эксперты отмечают, что военное сотрудничество между Ираном и Россией продолжается уже много лет. Страны обменивались вооружением, технологиями и опытом в сфере обороны, а также совместно пытаются обходить международные санкции.

В частности, в предыдущие годы Иран поставлял России ударные беспилотники, а Москва могла передавать Тегерану другие виды вооружения и военные технологии. Такое сотрудничество значительно усилилось после обострения противостояния Ирана с западными странами.

Китай, свою очередь, поддерживает Иран экономически и может предоставлять технологическую помощь, в частности компоненты для военных систем. Пекин также является одним из главных покупателей иранской нефти, что делает его важным партнером Тегерана.

Что известно об обострении конфликта на Ближнем Востоке?