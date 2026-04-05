Иран дерзко ответил на ультиматум Трампа относительн Ормузского пролива

Дональд Трамп угрожает Ирану "адом", если тот до 7 апреля не разблокирует Ормузский пролив. В Тегеране тем временем не спешат сдаваться.

Так, представитель администрации президента Ирана Сейед Мехди Табатабаи заявил, что Иран откроет Ормузский пролив только после получения компенсации за ущерб, нанесенный войной. Об этом пишет The Guardian.

Какие требования Иран выдвигает для открытия Ормузского пролива?

По словам чиновника, в Тегеране хотят ввести "новый правовой режим". Он будет предусматривать взимание транзитных платежей с судов, проходящих через пролив. По плану иранских властей, эти средства должны пойти на покрытие убытков, которые страна понесла из-за боевых действий.

Кроме того, Табатабаи сказал, что Трамп прибегнул к нецензурной лексике, потому что находится в отчаянии. Он обвинил президента США в разжигании "полномасштабной войны в регионе".

Те глупости, угрозы и нецензурные высказывания, которые сегодня озвучил Трамп, являются следствием сплошного отчаяния и гнева,

– отметил иранский высокопоставленный чиновник.

Мохаммад-Багер Галибаф, спикер парламента Ирана, в заметке в социальных сетях также ответил на угрозы Трампа. Он заявил, что президент США своими действиями приближает каждую американскую семью к "аду" и масштабную эскалацию во всем регионе.

Галибаф отметил, что, по его мнению, достичь результатов через военные преступления невозможно, и подчеркнул: единственный путь к решению ситуации – это уважение к правам иранского народа и прекращение опасной конфронтации.

Кроме того, в Тегеране пригрозили зеркальным ответом в случае американских ударов по иранской инфраструктуре.

Что известно об ультиматуме Трампа Ирану?