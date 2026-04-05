Расположенная в Калифорнии, компания уведомила клиентов по электронной почте, что правительство США обратилось ко всем поставщикам спутниковых изображений с просьбой на неопределенное время не публиковать снимки региона боевых действий. Об этом пишет Reuters.

Почему США требуют не публиковать спутниковые снимки войны?

Это решение расширяет предыдущее ограничение – 14-дневную задержку публикации снимков Ближнего Востока, которую компания ввела в прошлом месяце.

По словам Planet Labs, это должно было помешать противникам использовать эти данные для атак на США и их союзников.

Теперь компания не будет предоставлять изображения, сделанные начиная с 9 марта. Planet Labs ожидает, что эти ограничения будут действовать до завершения войны.

Спутниковые технологии активно используют в военных целях – для определения целей, наведения оружия, отслеживания ракет и связи.

Некоторые эксперты предполагают, что Иран может получать доступ к коммерческим снимкам, в частности через врагов США.

В то же время такие изображения важны для журналистов и исследователей, которые изучают труднодоступные регионы.

В письме клиентам компания отметила, что переходит к "управляемому распространению изображений" – то есть будет публиковать только те материалы, которые не представляют риска для безопасности. Снимки будут предоставляться индивидуально – в случае крайней необходимости или если это отвечает общественным интересам.

Это исключительные обстоятельства, и мы делаем все возможное, чтобы сбалансировать интересы всех сторон,

– заявили в Planet Labs.

Другой поставщик спутниковых данных, Vantor, сообщил, что правительство США к нему не обращалось. В то же время компания уже давно оставляет за собой право ограничивать доступ к снимкам во время геополитических конфликтов и сейчас применяет такие ограничения в отношении части Ближнего Востока.

