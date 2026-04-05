Расположенная в Калифорнии, компания уведомила клиентов по электронной почте, что правительство США обратилось ко всем поставщикам спутниковых изображений с просьбой на неопределенное время не публиковать снимки региона боевых действий. Об этом пишет Reuters.
Почему США требуют не публиковать спутниковые снимки войны?
Это решение расширяет предыдущее ограничение – 14-дневную задержку публикации снимков Ближнего Востока, которую компания ввела в прошлом месяце.
По словам Planet Labs, это должно было помешать противникам использовать эти данные для атак на США и их союзников.
Теперь компания не будет предоставлять изображения, сделанные начиная с 9 марта. Planet Labs ожидает, что эти ограничения будут действовать до завершения войны.
Спутниковые технологии активно используют в военных целях – для определения целей, наведения оружия, отслеживания ракет и связи.
Некоторые эксперты предполагают, что Иран может получать доступ к коммерческим снимкам, в частности через врагов США.
В то же время такие изображения важны для журналистов и исследователей, которые изучают труднодоступные регионы.
В письме клиентам компания отметила, что переходит к "управляемому распространению изображений" – то есть будет публиковать только те материалы, которые не представляют риска для безопасности. Снимки будут предоставляться индивидуально – в случае крайней необходимости или если это отвечает общественным интересам.
Это исключительные обстоятельства, и мы делаем все возможное, чтобы сбалансировать интересы всех сторон,
– заявили в Planet Labs.
Другой поставщик спутниковых данных, Vantor, сообщил, что правительство США к нему не обращалось. В то же время компания уже давно оставляет за собой право ограничивать доступ к снимкам во время геополитических конфликтов и сейчас применяет такие ограничения в отношении части Ближнего Востока.
Срок, что его Трамп давал Тегерану на открытие Ормузского пролива, вскоре иссякнет. 4 апреля американский президент предупредил, что через 48 часов Иран может столкнуться с серьезными последствиями.
Если Иран не выполнит американские требования, США угрожают уже 7 апреля ударить по критической инфраструктуре страны, в частности энергетических объектах и транспортных узлах.
Владимир Зеленский сообщил, что Россия передала Ирану спутниковые разведданные об энергосистеме Израиля, включающие информацию о 50 – 53 гражданских объектах.