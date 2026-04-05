Какое оружие из запасов используют США для войны с Ираном?

По словам осведомленного собеседника, в конце марта был издан приказ о выводе ракет стоимостью около 1,5 миллиона долларов США с тихоокеанских арсеналов. Часть вооружения также планируют переместить с континентальной части США на базы Центрального командования или в британский Фейрфорд.

После таких перемещений в глобальных запасах останется около 425 ракет JASSM-ER из довоенных 2 300. Этого хватит только для ограниченного количества боевых вылетов – примерно для 17 бомбардировщиков B-1B на одну миссию. Еще около 75 единиц пока считаются непригодными к использованию.

Справочно! JASSM-ER – это высокоточная ракета класса "воздух – земля" с дальностью более 965 километров, предназначена для поражения целей вне зоны действия противовоздушной обороны. Вместе с версиями меньшей дальности эти ракеты стали основой ударов США по Ирану. По оценкам источников, уже использовано около двух третей имеющихся запасов.

В то же время темпы расходов вызывают беспокойство, ведь восстановление арсенала может занять годы даже при нынешних производственных возможностях. В 2026 году планируется изготовить всего 396 ракет JASSM-ER, хотя при максимальной загрузке предприятий этот показатель может вырасти до 860.

США активно применяют дальнобойное оружие, чтобы минимизировать риски для военных, однако это одновременно уменьшает резервы, которые могли бы понадобиться в потенциальных конфликтах с более мощными соперниками, в частности Китаем.

Какие еще потери имеют США в конфликте?

Bloomberg также пишет, что, несмотря на заявления США и Израиля о значительном ослаблении иранской ПВО, боевые потери стран продолжают расти. По данным СМИ, был сбит американский истребитель F-15E, штурмовик A-10, а также повреждены спасательные вертолеты. Кроме того, Иран уничтожил более десятка беспилотников MQ-9.

Источники также сообщают, что только за первые четыре недели кампании США потеряли более 10 00 ракет JASSM-ER. Отдельно отмечается, что десятки ракет применялись во время операций вне Ирана, в частности во время рейда против президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

На фоне эскалации президент Дональд Трамп заявил о намерении "вернуть Иран в каменный век в течение следующих 2 – 3 недель", однако не уточнил деталей дальнейших действий.

В то же время США наращивают военное присутствие в регионе, рассматривая различные сценарии развития событий, включая возможные наземные операции. По данным стран Персидского залива, Иран уже применил более 1 600 баллистических ракет и тысячи крылатых дронов, что создает дополнительную нагрузку на системы противовоздушной обороны.

Кстати, доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий отметил в эфире 24 Канала, что военная операция США против Ирана стратегически была правильным решением, но ее плохо спланировали. По словам эксперта, США в этом направлении продемонстрировали свою слабость.

