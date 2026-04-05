Яку зброю з запасів використовують США для війни з Іраном?

За словами обізнаного співрозмовника, наприкінці березня було видано наказ про виведення ракет вартістю близько 1,5 мільйона доларів США із тихоокеанських арсеналів. Частину озброєння також планують перемістити з континентальної частини США на бази Центрального командування або до британського Фейрфорда.

Після таких переміщень у глобальних запасах залишиться близько 425 ракет JASSM-ER із довоєнних 2 300. Цього вистачить лише для обмеженої кількості бойових вильотів – приблизно для 17 бомбардувальників B-1B на одну місію. Ще близько 75 одиниць наразі вважаються непридатними до використання.

Довідково! JASSM-ER – це високоточна ракета класу "повітря – земля" з дальністю понад 965 кілометрів, призначена для ураження цілей поза зоною дії протиповітряної оборони. Разом із версіями меншої дальності ці ракети стали основою ударів США по Ірану. За оцінками джерел, уже використано близько двох третин наявних запасів.

Водночас темпи витрат викликають занепокоєння, адже відновлення арсеналу може зайняти роки навіть за нинішніх виробничих можливостей. У 2026 році планується виготовити лише 396 ракет JASSM-ER, хоча за максимального завантаження підприємств цей показник може зрости до 860.

США активно застосовують далекобійну зброю, щоб мінімізувати ризики для військових, однак це водночас зменшує резерви, які могли б знадобитися у потенційних конфліктах із більш потужними суперниками, зокрема Китаєм.

Які ще втрати мають США у конфлікті?

Bloomberg також пише, що, попри заяви США та Ізраїлю про значне послаблення іранської ППО, бойові втрати країн продовжують зростати. За даними ЗМІ, було збито американський винищувач F-15E, штурмовик A-10, а також пошкоджено рятувальні гелікоптери. Крім того, Іран знищив понад десяток безпілотників MQ-9.

Джерела також повідомляють, що лише за перші чотири тижні кампанії США втратили понад 10 00 ракет JASSM-ER. Окремо зазначається, що десятки ракет застосовувалися під час операцій поза Іраном, зокрема під час рейду проти президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

На тлі ескалації президент Дональд Трамп заявив про намір "повернути Іран у кам'яний вік протягом наступних 2 – 3 тижнів", однак не уточнив деталей подальших дій.

Водночас США нарощують військову присутність у регіоні, розглядаючи різні сценарії розвитку подій, включно з можливими наземними операціями. За даними країн Перської затоки, Іран уже застосував понад 1 600 балістичних ракет і тисячі крилатих дронів, що створює додаткове навантаження на системи протиповітряної оборони.

До речі, доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький зазначив в етері 24 Каналу, що військова операція США проти Ірану стратегічно була правильним рішенням, але її погано спланували. Зі слів експерта, США в цьому напрямку продемонстрували свою слабкість.

