Таку думку в етері 24 Каналу висловив доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький, додавши, що, на його погляд, операція США проти Ірану була непродуманою.

Що мали б зробити США перед операцією в Ірані?

Американська армія показала свої спроможності на теперішній час. Спецоперація в Ірані – масштабна, адже вона проводиться, як наголосив політичний експерт, проти великої держави. З його слів, США в цьому напрямку продемонстрували свою слабкість.

Вони показали неспроможність планувати разом з партнерами такого типу спецоперацію, вона величезна. Для того щоб полегшити цю співпрацю, треба було домовлятися, як мінімум, з Європейським Союзом, країнами НАТО,

– вважає Городницький.

Він пояснив, що президент США Дональд Трамп як завжди думав, що йому всі винні. Сьогодні він тисне на європейців, аби ті долучились до війни проти Ірану.

"Якщо відбулась операція в Іраку у 2003 році, то там було зрозуміло, що був напад на союзницьку країну і спільні дії НАТО були вимушені здійснити для того, аби захиститися. В сьогоднішньому випадку – це відвертий напад на іншу країну виключно на якихось власних ідеях", – наголосив Городницький.

Зі слів доктора філософії, у стратегічному розрізі ця військова операція є розумним кроком, але перш ніж його робити Сполучені Штати мали б пояснити свої плани партнерам і здійснити цю операцію разом. Він впевнений, що це було б простіше.

США вбули переконані, що вони спільно з Ізраїлем, будучи дуже потужними країнами, зможуть зробити це вкрай легко. Прорахувалися. Не вдалося. Тепер треба думати, як вийти з цієї ситуації. Вони вважали, що все зроблять за один раз, не вийшло. З планування там є великі проблеми,

– підсумував Городницький.

До відома! Трамп пригрозив Ірану тим, що на країну "обвалиться пекло", якщо вона не відкриє Ормузьку протоку. Він нагадав, що 10-денний термін, який він відвід раніше Тегерану, добігає кінця, і в нього залишилось 48 годин.

