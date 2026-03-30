Політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун озвучив 24 Каналу думку, що зараз Трамп може повернутися від операції проти Ірану до війни в Україні. Його команда завжди діє без розрахунку, які дії можуть допомогти стабілізувати ситуацію і на міжнародній арені, і всередині США.

"Отримавши чергового ляпаса і на Близькому Сході, не виключаю, що з ще більшою завзятістю Трамп зараз почне повертатися до російсько-української війни для того, аби відвернути увагу вже від Ірану. Як би парадоксально це не було, саме в такій логіці працює американська адміністрація", – сказав він.

Чому Трамп не визнає допомогу Ірану з боку Росії?

Станом на зараз Дональд Трамп не визнає допомоги Тегерану у війні на Близькому Сході. Максим Джигун припустив, що американський лідер досі вважає ситуацію в Ірані зовсім іншою ніж війна в Україні. Однак це складові глобальної війни "вісі зла" проти демократичного світу.

Трамп досі не може прийняти думки, що спроможність іранського режиму, зокрема, чинити опір США – це прямий наслідок взаємодії Ірану з Росією, Китаєм та іншими регіонами. Тому поки Трамп не зрозуміє, що питання розірвання зв'язків з Росією є умовою успіху Штатів на міжнародній арені, доти нічого не буде,

– пояснив політолог.

