Политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун озвучил 24 Каналу мнение, что сейчас Трамп может вернуться от операции против Ирана к войне в Украине. Его команда всегда действует без расчета, какие действия могут помочь стабилизировать ситуацию и на международной арене, и внутри США.

"Получив очередную пощечину и на Ближнем Востоке, не исключаю, что с еще большим упорством Трамп сейчас начнет возвращаться к российско-украинской войне для того, чтобы отвлечь внимание уже от Ирана. Как бы парадоксально это ни было, именно в такой логике работает американская администрация", – сказал он.

Почему Трамп не признает помощь Ирану со стороны России?

По состоянию на сейчас Дональд Трамп не признает помощи Тегерана в войне на Ближнем Востоке. Максим Джигун предположил, что американский лидер до сих пор считает ситуацию в Иране совсем другой чем война в Украине. Однако это составляющие глобальной войны "оси зла" против демократического мира.

Трамп до сих пор не может принять мысли, что способность иранского режима, в частности, сопротивляться США – это прямое следствие взаимодействия Ирана с Россией, Китаем и другими регионами. Поэтому пока Трамп не поймет, что вопрос разрыва связей с Россией является условием успеха Штатов на международной арене, до тех пор ничего не будет,

– объяснил политолог.

