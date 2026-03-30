Политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун озвучил 24 Каналу мнение, что сейчас Трамп может вернуться от операции против Ирана к войне в Украине. Его команда всегда действует без расчета, какие действия могут помочь стабилизировать ситуацию и на международной арене, и внутри США.
Смотрите также Иран до сих пор стоит и не рассыпался, а Трамп злится․ Что происходит на Ближнем Востоке и какие последствия для Украины
"Получив очередную пощечину и на Ближнем Востоке, не исключаю, что с еще большим упорством Трамп сейчас начнет возвращаться к российско-украинской войне для того, чтобы отвлечь внимание уже от Ирана. Как бы парадоксально это ни было, именно в такой логике работает американская администрация", – сказал он.
Почему Трамп не признает помощь Ирану со стороны России?
По состоянию на сейчас Дональд Трамп не признает помощи Тегерана в войне на Ближнем Востоке. Максим Джигун предположил, что американский лидер до сих пор считает ситуацию в Иране совсем другой чем война в Украине. Однако это составляющие глобальной войны "оси зла" против демократического мира.
Трамп до сих пор не может принять мысли, что способность иранского режима, в частности, сопротивляться США – это прямое следствие взаимодействия Ирана с Россией, Китаем и другими регионами. Поэтому пока Трамп не поймет, что вопрос разрыва связей с Россией является условием успеха Штатов на международной арене, до тех пор ничего не будет,
– объяснил политолог.
Какие планы Трампа относительно войны на Ближнем Востоке?
Дональд Трамп заявил о "смене власти" в Иране. По его словам, в Иране уже "сменился режим", потому что предыдущее руководство страны было уничтожено. Но когда придет следующая власть, то это будут совсем другие люди.
Президент США отметил, что американская сторона ведет с Тегераном переговоры, которые имеют "значительный прогресс". Трамп пригрозил Ирану уничтожить все его электростанции и нефтяные скважины, если он не откроет Ормузский пролив.
Издание The Washinghton Post пишет, что Трамп может планировать в Иране "очень рискованную операцию". Американский лидер рассматривает возможность проведения военной операции для извлечения почти 450 килограммов урана с территории страны. В ее рамках военные США могут находиться на территории Ирана несколько дней или даже дольше, что очень сложно и опасно.