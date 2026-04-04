Таку думку висловив колишній радник президента США із нацбезпеки Джон Болтон в ефірі CNN. Про це пише The Hill.

Як збиття двох літаків на Близькому Сході вплинуло на Трампа?

Болтон зауважив, що відсутність публічної реакції Трампа на втрату літаків підриває довіру до Білого дому, і це рана, яку американській владі завдала вона ж сама, а не Іран.

Дипломат заявив, що Дональд Трамп, ймовірно, перебуває у стані паніки та намагається знайти спосіб оголосити про перемогу і завершити війну в Ірані, незалежно від того, чи відкриє той Ормузьку протоку. Болтон вважає такий підхід неправильним.

Також ексрадник з нацбезпеки зазначив, що початок війни з Іраном від початку був помилкою і став для США проблемою, якої "можна було легко уникнути, і цього слід було уникнути".

Нагадаємо, що пілоти обох літаків катапультувалися. Одного військовослужбовця вже врятували сили США, іншого все ще шукають.

Болтон пояснив, що навіть якщо Іран захопить одного з пілотів, це не змінить хід конфлікту. Водночас він назвав це "пропагандистською перемогою для Ірану" та "випробуванням нашої рішучості".

Якщо президент або Білий дім через це (втрату двох літаків – 24 Канал) відчувають себе непевно, це знову свідчить про те, що вони не до кінця продумали наслідки цих атак,

– заявив політик.

До слова, у короткій телефонній розмові Трамп відмовився коментувати пошуки американських пілотів в Ірані після збиття F-15. Він лише висловив невдоволення деякими медіа-публікаціями про цю складну рятувальну операцію. Також президент заявив, що збиття літака не вплине на переговори щодо ситуації на Близькому Сході.

