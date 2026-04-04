Таку думку висловив колишній радник президента США із нацбезпеки Джон Болтон в ефірі CNN. Про це пише The Hill.
Як збиття двох літаків на Близькому Сході вплинуло на Трампа?
Болтон зауважив, що відсутність публічної реакції Трампа на втрату літаків підриває довіру до Білого дому, і це рана, яку американській владі завдала вона ж сама, а не Іран.
Дипломат заявив, що Дональд Трамп, ймовірно, перебуває у стані паніки та намагається знайти спосіб оголосити про перемогу і завершити війну в Ірані, незалежно від того, чи відкриє той Ормузьку протоку. Болтон вважає такий підхід неправильним.
Також ексрадник з нацбезпеки зазначив, що початок війни з Іраном від початку був помилкою і став для США проблемою, якої "можна було легко уникнути, і цього слід було уникнути".
Нагадаємо, що пілоти обох літаків катапультувалися. Одного військовослужбовця вже врятували сили США, іншого все ще шукають.
Болтон пояснив, що навіть якщо Іран захопить одного з пілотів, це не змінить хід конфлікту. Водночас він назвав це "пропагандистською перемогою для Ірану" та "випробуванням нашої рішучості".
Якщо президент або Білий дім через це (втрату двох літаків – 24 Канал) відчувають себе непевно, це знову свідчить про те, що вони не до кінця продумали наслідки цих атак,
– заявив політик.
До слова, у короткій телефонній розмові Трамп відмовився коментувати пошуки американських пілотів в Ірані після збиття F-15. Він лише висловив невдоволення деякими медіа-публікаціями про цю складну рятувальну операцію. Також президент заявив, що збиття літака не вплине на переговори щодо ситуації на Близькому Сході.
Що відомо про втрату літаків США в Ірані?
Видання NYT повідомило, що 3 квітня США втратили літак A-10 Warthog над Ормузькою протокою, пілот врятувався. В той же день над Іраном збили ще один літак американських ВПС F-15E.
Після того як Іран збив F-15E із двома пілотами, одного з них врятували, а пошуки другого ще тривають. За даними The Telegraph, якщо він потрапить у полон, це може серйозно загострити конфлікт і вплинути на політичні рішення у США.
Журналісти нагадують, що Іран уже раніше використовував заручників як інструмент тиску, зокрема у 1979 році, коли американських дипломатів утримували понад рік.
Живий американський пілот може стати важелем у переговорах для Ірану – наприклад, для вимог припинення ударів, послаблення санкцій або політичних поступок. У такому випадку Тегеран отримав би додаткову переговорну силу.
Водночас, якщо пілота вб'ють, це може викликати різке посилення тиску на керівництво США і навіть підштовхнути до розширення бойових дій, зокрема до проведення наземної операції.