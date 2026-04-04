Такое мнение высказал бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в эфире CNN. Об этом пишет The Hill.

Болтон отметил, что отсутствие публичной реакции Трампа на потерю самолетов подрывает доверие к Белому дому, и это рана, которую американской власти нанесла она сама, а не Иран.

Дипломат заявил, что Дональд Трамп, вероятно, находится в состоянии паники и пытается найти способ объявить о победе и завершить войну в Иране, независимо от того, откроет ли тот Ормузский пролив. Болтон считает такой подход неправильным.

Также экс-советник по нацбезопасности отметил, что начало войны с Ираном изначально было ошибкой и стало для США проблемой, которой "можно было легко избежать, и этого следовало избежать".

Напомним, что пилоты обоих самолетов катапультировались. Одного военнослужащего уже спасли силы США, другого все еще ищут.

Болтон объяснил, что даже если Иран захватит одного из пилотов, это не изменит ход конфликта. В то же время он назвал это "пропагандистской победой для Ирана" и "испытанием нашей решимости".

Если президент или Белый дом из-за этого (потерю двух самолетов – 24 Канал) чувствуют себя неуверенно, это снова свидетельствует о том, что они не до конца продумали последствия этих атак,

– заявил политик.

К слову, в коротком телефонном разговоре Трамп отказался комментировать поиски американских пилотов в Иране после сбития F-15. Он лишь выразил недовольство некоторыми медиа-публикациями об этой сложной спасательной операции. Также президент заявил, что сбивание самолета не повлияет на переговоры по ситуации на Ближнем Востоке.

