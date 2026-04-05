Первого пилота удалось эвакуировать раньше, второй был ранен. Об этом пишет Axios.

Что известно о судьбе второго пилота?

По данным издания, спасательную миссию провело специальное подразделение коммандос при поддержке мощного воздушного прикрытия. Все силы, привлеченные к операции, уже покинули территорию Ирана.

Речь идет о спасении второго члена экипажа – первого пилота удалось спасти ранее.

Обратите внимание! Истребитель был сбит в пятницу, 3 апреля, над районом Персидского залива. На борту находились двое военных. После инцидента иранские медиа сообщали, что власти страны якобы обещали вознаграждение за захват американского летчика живым.

Поисково-спасательная операция длилась несколько дней и смогла завершиться успешно, ведь пилотов удалось эвакуировать.

Президент США Дональд Трамп также поделился новостью о том, что американские военные, смогли спасти второго пилота сбитого самолета раньше, чем это сделал Иран.

Американский лидер отметил, что военные провели "одну из самых смелых поисково-спасательных операций в истории США" и эвакуировали офицера, который находился "в горах Ирана за линией фронта". Известно, что пилот ранен, но как отметил Трамп "с ним все будет хорошо".

Важно! Авиационный эксперт Константин Криволап рассказал 24 каналу, что Иран долгое время готовился к подобной операции. Несмотря на заявления США, что мощности Ирана уничтожены, у иранцев были запасы, которые были готовы применить нужный момент. Как отмечает эксперт, активность американской авиации на Ближнем Востоке стала поводом нанести удар по самоуверенности США.

Сбитие самолетов США Ираном: что известно