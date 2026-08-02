Иран пригрозил нанести удары по ОАЭ и Саудовской Аравии в случае "авантюрных действий" со стороны США

Иран предупредил США не наносить новых ударов и заявил, что в случае американской атаки на иранские объекты ответит решительно. Так, под прицелом Тегерана могут оказаться нефтяные месторождения ОАЭ и Саудовской Аравии. Речь идет также о газовых месторождениях в Катаре и Израиле.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Как Иран угрожает ОАЭ и Саудовской Аравии?

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи в ходе телефонных переговоров с представителями Турции, Пакистана и Саудовской Аравии заявил, что любые "авантюрные действия" со стороны США или Израиля, а также участие других стран региона в таких действиях повлекут за собой "соразмерный ответ".

Со своей стороны иранские СМИ пригрозили ударами по энергетической инфраструктуре Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и Израиля, если Вашингтон проведет атаку на соответствующие объекты в Иране.

"Все будет сожжено дотла",

– заявило издание Nournews.

На фоне обострения ситуации наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман провел беседу с Дональдом Трампом и попросил разъяснить планы США в отношении Ирана.

В то же время Трамп заявил, что его переговорная команда, в которую входят Джаред Кушнер, Стив Виткофф и Марко Рубио, все еще может договориться с Тегераном.

К тому же глава Белого дома решил даже отложить удар по Ирану в случае, если стороны будут плодотворно работать над заключением соглашения. На такое предложение, по словам Трампа, согласился также Израиль.

Это произошло после того, как буквально перед этим появилась информация о подготовке США и Израиля к новым разрушительным ударам по Ирану. "Мы нанесем им очень сильный удар, – заявлял Трамп. – В какой-то момент они скажут: "Мы больше не можем этого выдерживать". Атаки могли начаться уже в эти выходные.