Атаки могут начаться уже в эти выходные. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщают CNN и CBS News.

Что известно о планах США и Израиля нанести удар по Ирану?

"Мы нанесем им очень сильный удар, – заявил Трамп. – В какой-то момент они скажут: "Мы больше не можем этого выдерживать".

Центральное командование США подготовило варианты дальнейших действий и привело силы в готовность к расширению войны, в частности к масштабной двухнедельной кампании ударов по ракетным объектам Ирана.

Американская и израильская стороны также рассматривали возможность завершить операцию до открытия финансовых рынков в понедельник, поскольку опасаются негативного влияния ударов на экономику США и мировые рынки. В то же время окончательные сроки проведения операции еще не определены.

По данным источников, Израиль уже проинформирован о планах Вашингтона, и страны координируют свои действия. В случае начала операции, как пишет CBS News, это будет означать возвращение Израиля к боевым действиям, которые были приостановлены после заключения перемирия при посредничестве США.

В то же время Иран не наносил ударов по Израилю с тех пор, как договоренности о прекращении огня были сорваны, а США возобновили боевые операции в начале июля.

Напомним, что буквально несколькими днями ранее иракские "Силы народной мобилизации" (PMF), в состав которых входят проиранские формирования, заявили об авиаударах США и Саудовской Аравии по их объектам в разных частях страны. По их данным, есть погибшие и раненые, а также повреждены несколько зданий. В PMF назвали атаку опасной эскалацией и обвинили Вашингтон и Эр-Рияд в нарушении суверенитета Ирака и ударе по официальным силам безопасности страны.