Верховный лидер Ирана пригрозил США войной: Трамп уже отреагировал
- Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил "региональной войной" в ответ на возможную атаку США на Ближнем Востоке.
- Трамп выразил надежду на заключение мирного соглашения, но отметил, что в случае неудачи мир увидит, действительно ли был Хаменеи прав.
Об этом сообщает Associated Press і Bloomberg.
Какие заявления сделал Хаменеи и Трамп?
Хаменеи отметил, что США должны понимать, что если они начнут войну, то это будет "война регионального масштаба".
Мы не являемся зачинщиками, мы не собираемся проявлять несправедливость ни к кому, мы не планируем нападать ни на одну страну. Но если кто-то проявит жадность и захочет напасть или причинить вред, иранский народ нанесет ему тяжелый удар,
– заявил верховный лидер Ирана.
Эти угрозы прозвучали после того, как Трамп выразил готовность атаковать Иран на фоне репрессий в стране. К тому же сейчас авианосец USS Abraham Lincoln и другие американские военные корабли находятся в Аравийском море.
Но кроме этих заявлений, Трамп часто говорил о желании вести переговоры. Среди прочего он хочет решить еще одну проблему – ядерную программу Тегерана.
Реагируя на угрозы иранского лидера, американский президент напомнил, что отправил ближе к Ирану военные корабли.
Почему бы ему (Хаменеи – 24 Канал) не сказать этого, конечно, он это скажет. У нас там, очень близко, находятся самые большие и мощные корабли в мире. Надеемся, что мы заключим соглашение. Если мы не заключим соглашение, то узнаем, был ли он прав,
– отреагировал Трамп 1 февраля.
Иран и США: последние новости
В конце декабря Иран охватили протесты, в которых могли погибнуть до 20 тысяч человек. Люди вышли на протесты из-за падения иранского риала, курс которого превысил 1,4 миллиона долларов, потому что экономика страны – под санкциями, частично из-за ее ядерной программы.
Сам Хаменеи назвал протесты "государственным переворотом". Он считает, что демонстранты нацелились на центры, которые управляют страной, – полицию, правительственные учреждения, военные объекты, банки, мечети и тому подобное.
Между тем СМИ пишут, что Дональд Трамп поручил разработать варианты быстрых военных действий против Ирана, чтобы избежать длительной войны.
Стоит заметить, что 1 февраля должны были пройти переговоры Украины, России и США, но их перенесли. Еще несколько дней назад президент Зеленский предполагал такое развитие событий, отмечая, что "что-то происходит между США и Ираном".